Il piano europeo di Bper Banca per la transizione green delle Pmi

Milano – Una garanzia da 110 milioni per finanziare innovazione e sostenibilità digitale nelle piccole e medie imprese. È questa la cifra a cui ammonta il sostegno offerto dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI), che fa parte del Gruppo BEI, al Gruppo Bper Banca (Bper Banca e Banco di Sardegna). L’accordo promuoverà gli investimenti realizzati dalle pmi e dalle mid-cap di piccole dimensioni nel campo della sostenibilità, dell’innovazione, della digitalizzazione e, in misura minore, nei settori della cultura e della creatività: il finanziamento è stato firmato ieri mattina presso la sede di Bper a Milano dal Chief Investment Officer del FEI Alessandro Tappi e dal Chief Retail & Commercial di Bper Banca Stefano Vittorio Kuhn, e di fatto coinvolgerà circa 3.000 aziende nella transizione green.

Il programma investEU di cui beneficiano le azioni del FEI si tradurrà in aiuti concreti a quelle imprese che necessitano di crescere in termini di qualità e sostenibilità, molte delle quali sono già presenti nel sistema clienti di Bper Banca. Stefano Vittorio Kuhn nel corso dell’incontro ha commentato: "Bper Banca come attore di rilevanza sul suolo italiano è in continuo dialogo con gli enti per trovare nuove opportunità di crescita. Ad oggi abbiamo ricevuto più richieste di quelle supportabili dai fondi: stiamo parlando di un piano di cinque anni ma per soddisfare tutte le domande, sia a livello europeo che italiano, servirebbe raddoppiare i fondi a disposizione".

Metà del budget europeo verrà destinato all’efficientamento energetico mentre la parte restante alla competitività delle imprese e alla microfinanza, e il rapporto con le società si svilupperà in forma indiretta sotto la supervisione di intermediari finanziari.

La nuova intesa gioverà dei rapporti consolidati durante il corso del Novecento tra FEI e l’istituto di credito, rapporti che si sono intensificati poi negli ultimi mesi nell’intento di raggiungere soluzioni produttive nel lungo periodo. Alessandro Tappi, Chief Investment Officer del FEI, a questo proposito ha affermato: "Siamo molto contenti di collaborare ancora una volta con Bper, una banca che ha beneficiato di diversi programmi di garanzia del FEI a sostegno delle esigenze di investimento delle pmi in Italia". Oltre al finanziamento di 110 milioni le imprese del territorio potranno contare su un portafoglio di prestiti garantiti dal FEI per un massimo di 240 milioni di euro.