Milano, i negozi rimangono aperti anche ad agosto

Milano, 4 agosto - Buone notizie per chi ad agosto rimarrà in città. E anche per chi a Milano ci verrà in vacanza. Gli uni e gli altri potranno concedersi qualche rilassante giro di shopping per le vie assolate, approfittando delle aperture estive.

Negozi

A scegliere di non abbassare le saracinesche sarà, secondo quanto reso noto da Confcommercio, ben il 90% degli esercizi del centro e il 50% di quelli della periferia. Le aperture sono previste, oltre che per Milano (città e area metropolitana), anche per le province di Monza Brianza e Lodi. "Un aiuto ai cittadini, ma anche un gesto d'attenzione verso gli operatori associati”, il commento di Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza.

E mercati

Resteranno operativi nel mese di agosto anche i cento mercati ambulanti di Milano, distribuiti lungo tutta la settimana, con una media di venti al giorno e trenta al sabato. Apeca (l'associazione ambulanti di Confcommercio Milano) comunica che, nonostante la chiusura per ferie del 40-50% dei banchi di ortofrutta, pesce e formaggi, un sistema di turnazione degli ambulanti garantirà il servizio ai cittadini.

La lista