Micam e Mipel 2024, calzature e pelletteria: il Made in Italy si confronta con le eccellenze mondiali. Tutti gli appuntamenti

Milano – Partirà domenica 18 febbraio la nuova edizione di Micam, il salone internazionale della calzatura, a Fiera Milano (Rho): in arrivo buyer da 150 Paesi. Negli stand quest’anno saranno presenti 923 brand, di cui 464 italiani e 459 internazionali, provenienti principalmente da Spagna, Turchia, Brasile, Germania e Portogallo. Ad inaugurare la manifestazione domenica alle 10.30, insieme a Mipel, la fiera internazionale della pelle e accessori moda, ci sarà Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Operatori da tutto il mondo

“La qualità e il successo di una manifestazione fieristica si misurano su un doppio binario, la vocazione a generare innovazione e la capacità di attrarre gli operatori professionali da tutto il mondo – afferma la presidente di Micam e Assocalzaturifici, Giovanna Ceolini – A queste due variabili, Micam aggiunge anche il fronte della sostenibilità e un grande momento di aggiornamento professionale. L’appuntamento, oltre essere dunque la verifica dello stato di salute del comparto calzaturiero, rappresenta l'occasione per cogliere in anteprima i trend di un settore che, con oltre 14 miliardi di euro e più di 72.000 addetti, rappresenta la spina dorsale del made in Italy manifatturiero”.

Micam X

Si conferma anche in questa edizione, l'area di Micam X, l'innovation hub di Micam Milano, curato da Spin360, società di consulenza specializzata nello sviluppo di nuovi modelli di business sostenibili e soluzioni innovative dal punto di vista tecnologico e organizzativo. Temi che saranno esplorati da guru ed esperti del settore. Tra i queli Giuseppe Stigliano, global ceo of Spring Studios, imprenditore e docente presso diverse università e business school e alla guida un team di oltre 200 talenti, Doug Stephens, founder of The Retail Prophet, una delle società di consulenza più importanti al mondo nel settore del retail, Matthew Drinkwater, director Fashion Innovation Agency, esperto di fama mondiale nelle tecnologie emergenti e nella loro applicazione alle industrie creative.

Scansione 3D del piede

Dopo il successo della scorsa edizione, tornano inoltre Safesize e Fibbl: la prima offre una soluzione omnichannel innovativa di scansione 3D del piede, che permette al cliente a trovare la calzatura perfetta nei negozi fisici e online; la seconda è una grande piattaforma di distribuzione per modelli 3D di scarpe autoprodotti e supporta marchi e rivenditori a trasformare l’e-commerce in soluzioni 3D e realtà aumentata (Ar).

Start Up italiane

L'area Italian Start Up sarà il palcoscenico per giovani realtà italiane che daranno vita ad una serie di proposte uniche e originali, caratterizzate da sostenibilità e utilità. L’area dedicata agli Emerging Designers ospiterà anche in questa edizione i 12 creativi provenienti da tutto il mondo selezionati da una giuria di esperti del settore moda per la stagione in corso. Materiali riciclati o riciclabili e attenzione alla filiera produttiva sono solo alcune delle caratteristiche delle calzature che saranno proposte.

Mostra sui prodotti d’avanguardia

Infine, per raccontare i cambiamenti del settore e rendere omaggio alla Giornata dedicata al Made in Italy, indetta dal Ministro Urso il 15 aprile prossimo, Micam presenta “Made to be collectible”, una mostra curata da Orietta Pelizzari e Matteo Bardi e dedicata a prodotti d’avanguardia, realizzati dall'intelligenza creativa italiana che uniscono manualità, arte e tecnologia.