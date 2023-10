Maticmind assume. La selezione? Giochi di logica ed escape room

Milano – Il lavoro non è un gioco, ma il colloquio sì. Almeno per Maticmind, system integrator leader nel settore ICT in Italia, che selezionerà i nuovi dipendenti attraverso escape room e giochi di logica. L’azienda, che ha sedi a Milano, Roma, Torino e Firenze, da inizio anno ha già assunto 180 persone ed è sempre alla ricerca di security engineer, network engineer e project manager. Un modo per selezionare il personale parte dalle nuove frontiere della gamification per attirare le nuove generazioni di talenti tramite appositi incontri digitali basati sulla logica del gioco collaborativo.

Il reclutamento

Dal 10 ottobre, partecipando al Digital Talent Fair di Employerland, si potranno conoscere le nuove posizioni aperte in Maticmind, che negli ultimi anni ha stretto accordi strategici con il mondo accademico e creato il suo Talent Garden, vivaio per effettuare scouting. Il Digital Talent Fair è un evento totalmente digitale, a cui il candidato potrà registrarsi e iniziare ad esplorare le nuove opportunità lavorative. Una vera e propria “città virtuale”, all’interno della quale le risorse registrate troveranno numerosi edifici, ognuno rappresentante un’azienda. Nell’edificio dedicato a Maticmind, le ragazze ed i ragazzi interessati, potranno entrare ed esplorare la storia dell’azienda e conoscere le posizioni aperte al momento. Ci saranno anche video di dipendenti. Gli interessati potranno candidarsi e nel giro di una settimana i profili in linea saranno chiamati per partecipare alla procedura di selezione che Maticmind ha in programma per il 17 ottobre.

Il colloquio è un gioco

Saranno individuati i migliori 10 profili tra coloro che aderiranno al Digital Talent Fair, e saranno invitati a un percorso di selezione “giocando”. Tramite l’innovativo strumento della gamification, Maticmind (supportata da Employerland) organizza delle escape room a cui parteciperanno contemporaneamente tutte le risorse, con lo scopo di risolvere gli enigmi di logica, matematica, statistica che verranno sottoposti, collaborando tutti insieme. Un modello di recruitment studiato per catturare l’attenzione e l’interesse delle nuove generazioni, sempre più connesse e attratte dal mondo digital. Le risorse che verranno selezionate in quest’occasionesaranno inserite nelle sedi di Milano, Roma, Firenze e Torino.

Il gruppo

Maticmind, che vanta 1.400 dipendenti, da inizio anno ha già assunto circa 180 risorse, di cui 30 sono passate dal Talent Garden, ossia il vivaio per scovare i talenti del futuro nel mondo informatico creato dall’azienda. Grazie a questo progetto di scouting, Maticmind incontra i ragazzi, li forma per circa 6 mesi (sia a livello teorico che pratico), gli affianca un tutor per inserirli nel mondo lavorativo e poi li introduce in azienda. Infine, la società vanta più di mille clienti (il 50% sono realtà pubbliche) e ha chiuso il 2022 con ricavi proforma superiori a 440 milioni di euro (punta a crescere del 15% nel ‘23).