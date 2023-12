Isola nella top 10 dei quartieri più cool al mondo. Ma quanto costa viverci?

Milano, 20 dicembre 2023 – Se fino a pochi anni fa era tagliato fuori dalla linea ferroviaria che lo attraversa, il quartiere Isola oggi rivendica il titolo di quartiere più cool di Milano e non solo. La rivista inglese Time out ogni anno stila una lista delle zone più cool in giro per il mondo: ma quali sono i parametri presi a riferimento? Gli esperti valutano zone in cui la gente del posto ama andare, dove avvengono le aperture più entusiasmanti in materia gastronomica, culturale e di intrattenimento.

Per valutare quali siano i place to be in giro per il mondo, sono stati presi in considerazione diversi fattori, tra cui le iniziative comunitarie e sociali, l'accesso a spazi aperti e verdi e l’effervescente vita di strada. Inoltre, ha spiegato la guida, nel 2023, i nostri quartieri sono più globali che mai grazie all’aumento del nomadismo digitale post pandemia che ha portato a nuovi spazi comunitari, centri culturali polifunzionali e caffè che sono diventati spazi di coworking.

Sulla base di queste prerogative, il Time out ha stilato la sua lista:

Laureles, Medellin (Colombia)

Smithfield, Dublino (Irlanda)

Carabanchel, Madrid (Spagna)

Havnen , Copenhagen (Danimarca)

Sheung Wan , Hong Kong, (Hong Kong)

Brunswick East , Melbourne Australia

Mid-City , New Orleans, USA

Isola , Milano, Italia

West , Amsterdam, Paesi Bassi

Tomigaya, Tokyo, Giappone

Il magazine ha presentato il quartiere di Milano, come una zona vivace e ad alta energia, che ospita arte di strada colorata, eccellenti bar e ristoranti. Inoltre, dal punto di vista architettonico, il quartiere si contraddistingue di una commistione interessante tra le antiche case di ringhiera e i nuovi palazzi contemporanei, di cui il più famoso di tutti è il Bosco Verticale. Secondo l’analisi di Abitare Co. – società di intermediazione e servizi immobiliari specializzata sulle nuove residenze – il quartiere più caro della lista di Time out è Sheung Wan situato nel nord-ovest dell'isola di Hong Kong, dove per acquistare un appartamento di 80 mq nuovo sono necessari oltre 2,6 milioni di euro, ben 33mila euro a mq.

Per vivere invece nel quartiere milanese Isola sono necessari in media 6.300 euro a mq. Questo perché la rigenerazione della vicina area di Porta Nuova e l’intera trasformazione della zona hanno spinto in alto i prezzi delle case.