Milano, via Montenapoleone è la seconda strada più lussosa del mondo: dietro solo alla Fifth Avenue di New York

ll report annuale di Cushman & Wakefield, una delle maggiori società private del mercato immobiliare mondiale, ha posizionato la via più famosa del Quadrilatero della moda al secondo posto nelle strade più lussuose al mondo: in via Montenapoleone un affitto costa ben 18mila euro a metro quadro. Solo dopo alla Fifth Avenue di New York, via Monte Napoleone a Milano ha superato la concorrenza europea di luoghi come New Bond Street di Londra e Avenue des Champs-Elysees di Parigi, rispettivamente al quarto e quinto posto della classifica, diventando così la prima in suolo europeo.

Parametri di scelta

La società Cushman & Wakefield stila il report annuale delle vie più lussuose prendendo come parametro principale il costo degli affitti degli immobili: più il prezzo si alza, più la via è considerata di lusso. Secondo il report della società, l’affitto di un immobile nella Fifth Avenue a New York costa 20 mila euro al metro quadro, mentre un affitto in via Monte Napoleone arriva a 18 mila euro al metro quadro. Nella top ten delle principali vie di lusso si notano prezzi che a fronte di New York e Milano appaiono molto più contenuti: a Zurigo, per esempio, un immobile nella rinomata Bahnhofstrasse costa “solo” 9 mila euro al metro quadrato.

Ciò che val la pena rimarcare è l’importante aumento dei prezzi rispetto al periodo pre-pandemia: Cushman & Wakefield ha rilevato che tra prima del 2020 e oggi, gli affitti in via Montenapoleone hanno subito un incremento del 31%. È difficile trovare altre città che hanno subito un aumento così repentino dei prezzi: nelle dieci città in cima alla classifica solo New York (+14%) e Vienna (+6%) hanno registrato un innalzamento del costo degli affitti, rispetto a tutte le altre.