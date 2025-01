Energia nucleare, la Lombardia incontra l’industria: “Grande attenzione alle nuove tecnologie e sviluppi per il territorio” Il tema non è più un tabù, nei giorni scorsi lo stesso Fontana si era detto “aperto a valutare tutte le opportunità offerte da scienza e tecnologia e favorevole usare anche questa possibilità energetica”. Un argomento caro a Salvini per il quale “se si vogliono abbassare le bollette della luce dei cittadini e delle imprese, il nucleare è un dovere”