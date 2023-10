Matteo Salvini ribadisce: “Io la prima centrale nucleare la vorrei a Milano”

Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini ha ribadito, ancora una volta, il suo sostegno all’energia nucleare. “Io l’ho detto due-tre anni fa, la prima centrale la vorrei a Milano. Apriti cielo. Io lancio un segnale politico è facile dire sì al nucleare ma nella provincia affianco”, ha dichiarato il segretario leghista a un incontro organizzato dal Banca Finnat dal titolo “Nucleare, si può fare”.

“Da milanese – ha detto Salvini – lo vorrei un reattore di ultima generazione nella mia città, perché sono sicuro che sia energia pulita, sicura e costante”. Un programma, questo, che aveva già proclamato a giugno 2022 ricordando che “ci sono 441 reattori nucleari funzionanti nel mondo, di cui 104 in Europa e 56 solo in Francia. In Italia, zero”.

La questione del nucleare, tra gli esperti come nel mondo politico, resta estremamente dibattuto. Se i partiti di sinistra sono sostanzialmente contrari in ragione del difficile smaltimento degli scarti nucleari e dei rischi associati alla produzione, le forze di destra – e alcune di centro – si sono dette a più riprese favorevoli poiché rappresenta un tipo di energia a bassissime emissioni.

L’Italia aveva diverse centrali nucleari attive dagli anni Sessanta, poi dismesse a partire dagli anni Novanta seguito di un referendum popolare seguito al disastro di Cernobyl avvenuto del 1986. Al momento, al di là dei proclami politici, non esiste un piano per la riattivazione delle vecchie centrali, né per la costruzioni di nuove.

L’unico passo è stato intrapreso nel maggio 2023 dalla Camera dei deputati, che ha approvato una mozione che impegna l'esecutivo a prendere in considerazione l'energia nucleare, convocando istituzioni e imprese eventualmente interessate al progetto.