Milano, il progetto “Bella Dentro” per abbattere gli sprechi di frutta e verdura “imperfette”

MILANO – “Bella Dentro” nasce nel 2017, quando i due fondatori, Camilla e Luca, decidono di lasciare il loro lavoro per fare una vera e propria follia. Dopo essersi imbattuti in un reportage di National Geographic che illustrava le dimensioni e l’impatto socio-economico degli sprechi nella filiera agroalimentare, sprechi dettati non da aspetti qualitativi ma da meri canoni estetici, hanno deciso di mobilitarsi per creare da zero una filiera ortofrutticola parallela a quella esistente, incentrata sulla lotta allo spreco. "Il sistema vigente permette che frutta e verdura appena raccolte, ancora freschissime, vengano scartate perché esteticamente imperfette – racconta Camilla – questa situazione era per noi inaccettabile, provoca spreco ingiustificato di cibo buonissimo e danni agli agricoltori. La nostra filiera è dedicata a questi prodotti belli dentro".

Così “Bella Dentro” inizia a farsi conoscere a Milano grazie a un’Apecar ricoperta di erba finta, in giro per il centro vendendo frutta e verdura fresca e raccontando la storia e i retroscena di una filiera alternativa. L’iniziativa da i suoi frutti tanto che nel 2020, in piena zona rossa, Camilla e Luca riescono ad inaugurare il loro primo punto vendita in via Pergolesi a Milano.

E non si fermano qui: poco tempo dopo, per poter aumentare sempre più i volumi di frutta e verdura salvati/acquistati dai produttori e aumentare l’impatto e il valore non solo economico, ma anche etico-sociale della filiera, decidono di avviare un laboratorio di trasformazione. Collaborando con due cooperative sociali dedite alla formazione e all’impiego di persone con disabilità, “L’Officina” Cooperativa Sociale di Codogno e il laboratorio “La Pietra Scartata” de La Fraternità Coop Sociale di Rimini, “Bella Dentro” dà vita alla prima linea di prodotti da dispensa: confetture, succhi ed essiccati di frutta e verdura. Il terzo passo, dopo la vendita e la trasformazione, è la somministrazione diretta ai clienti dei loro “scherzi della natura” come li definisce ironicamente Camilla.

L’ultimo arrivo in casa “Bella Dentro” è la nuova cucina in via Cavour, uno spazio dove tutti i prodotti belli dentro provenienti dalle aziende agricole (frutta, verdura, cereali, legumi, uova, riso) vengono trasformati in gustosi ingredienti con cui comporre bowls “all you can mix” per una pausa pranzo sana, gustosa e sostenibile. Fin dalla nascita di “Bella Dentro”, Luca e Camilla si sono fatti portavoce di una narrazione: hanno iniziato durante le vendite itineranti in giro per Milano sulla loro Apecar, proseguendo poi nei punti vendita fisici e anche sul web.

"I canali social sono sempre stati fondamentali per noi, per raccontarci e per raccontare il nostro progetto – spiega Luca –. L’idea è quella di parlare a un pubblico più ampio di un argomento già conosciuto ma in maniera leggera e divertente. Vogliamo fare poca pubblicità ma raccontare la nostra esperienza nel settore. Informando più che vendendo prodotti".

Da questa loro voglia di comunicazione diretta con il pubblico è nato un vero e proprio progetto di divulgazione, sensibilizzazione ed educazione anche grazie a diversi partner che hanno preso a cuore la missione di “Bella Dentro” finanziandone le iniziative. I due ragazzi sono infatti da anni impegnati in incontri con scuole di ogni ordine e grado e con più università, per raccontare, sempre con il sorriso, che agire per diminuire lo spreco alimentare è possibile, e può essere anche divertente, perché, come dice Camilla: "I veri belli dentro fanno cose serie ma senza mai prendersi troppo sul serio".