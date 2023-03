Data4, l’hub digital cresce ancora: "Milano è il cuore del business"

Una veduta del Data center aperto nel 2013 dal gruppo francese Data4 a Cornaredo

Cornaredo (Milano), 18 marzo 2023 - Dieci anni fa ha scelto Cornaredo, alle porte di Milano, per l’apertura del primo campus dedicato al digital in Italia. Ora amplia gli spazi per trasformarlo in un hub strategico dove convergano i flussi digitali dei top player di connettività a livello internazionale.

Il capoluogo lombardo e il suo hinterland è una delle quattro mete scelte in Europa, insieme a Parigi, Lussemburgo e Madrid, per l’espansione di Data4, gruppo francese leader in Europa nella progettazione, costruzione, finanziamento e gestione di Data center. È qui che ha deciso di investire duemila milioni di euro e che nel 2013 ha aperto un campus di “next generation“. Un’area di dieci ettari con un passato industriale, qui infatti sorgevano edifici e capannoni ex Italtel, esente da rischi di prossimità (lontano da aeroporti) e idrogeologici (da oltre 100 anni non ci sono stati eventi disastrosi di questo tipo). Ma soprattutto un’area privilegiata che dispone di un’infrastruttura ad alto voltaggio “power-resilient“, iperconnettività e infrastrutture che consentono di raggiungere facilmente la struttura.

Ma cosa sono i Data center? "Sono dei giganti digitali che usiamo tutti i giorni senza saperlo. Per esempio svolgendo semplici azioni quotidiane con il nostro smartphone, oppure ogni volta che utilizziamo lo Spid, la Carta di Identità Digitale o richiediamo certificati medici scaricabili online stiamo attivando un Data Center - afferma Davide Suppia, country manager di Data4 Italia - Anche se la conoscenza di questi colossi sembra accessibile solo ai tecnici o agli addetti di settore, l’impatto che hanno sulle vite dei cittadini è concreto e ci riguarda direttamente poiché sempre più aspetti critici delle nostre vite come i servizi di sanità, istruzione e pubblica amministrazione, dipendono da qui".

Oggi nel campus milanese, Data4 ospita una vasta gamma di clienti, banche, settore pubblico, It, in particolare i giganti americani dei servizi cloud. I nuovi “bulding intelligenti“ verranno inaugurati tra il 2023 e il 2024. "Milano è il cuore dell’economia, la Lombardia è stata la nostra prima scommessa, c’è stata una grande richiesta di ‘data storage’ soprattutto durante e dopo la pandemia da Covid che ha fatto capire come i data center siano fondamentali per l’economia digitale e hanno funzione strategica per lo sviluppo dei territori, diciamo che sono il primo anello della catena digitale", continua Suppia.

In virtù del ruolo di leader europeo nel mercato dei data center, Data4 è impegnato anche nello sviluppo di un modello di business responsabile per diventare un’eccellenza del settore anche in ambito sostenibilità. "La nostra responsabilità sociale e ambientale è molto importante, Data4 vuole dimostrare che la crescita economica e le attività legate al mercato del digitale possono essere conciliate con un modello di business sostenibile".