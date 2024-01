Marcegaglia, niente premio di produzione: scatta la sciopero

Corsico (Milano) – Due ore di sciopero alla Marcegaglia di Corsico (Milano) per protestare contro il mancato riconoscimento del premio di produzione.

La protesta - si legge in una nota - è stata indetta dai sindacati Fiom-Cgil e Uilm-Uil, che hanno incontrato ieri i vertici dello stabilimento, per apprendere che non sono stati raggiunti gli obiettivi fissati. “I fatti - replicano i sindacati all'azienda - dicono che Marcegaglia ha messo gli operai in cassa per 13 settimane ad inizio anno e poi altre 13 verso la fine, con scadenza a febbraio”. Secondo Fiom-Cgil e Uilm-Uil gli operai contestano la decisione dell'azienda, giunta “come una doccia fredda», perché “nonostante la cassa, si sono sempre adoperati per arrivare alla produzione attesa”.