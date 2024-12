Conad chiude il 2024 con un fatturato in crescita del 4,5%. Il futuro? “Nuove linee e nuovi canali”

Milano – Un fatturato di 21,1 miliardi di euro, in aumento del 4,5% rispetto all’anno precedente. Si chiuderà con questo risultato il 2024 di Conad, almeno secondo i dati del preconsuntivo che sono stati presentati ieri a Milano, nella sede di Adi Design Museum. Le cifre sono state illustrate dal presidente Mauro Lusetti e dal direttore generale Francesco Avanzini. “Conad si conferma la più grande impresa del commercio italiano, la sola presente con un’unica insegna in tutte le regioni d’Italia, con tutti i principali indicatori economici in crescita rispetto all’esercizio 2023”, ha dichiarato Lusetti, sottolineando che il gruppo, una cooperativa di dettaglianti con oltre 60 anni di storia, svolge un ruolo importante anche nell’economia reale del Paese: “Difendiamo il potere d’acquisto dei clienti e delle famiglie, motore della società e delle comunità sul territorio; ringraziamo i nostri soci e le nostre cooperative”, ha aggiunto Lusetti.

Tornando ai numeri, Conad vanta oggi un tasso di crescita del 70% negli ultimi 10 anni, con una quota di mercato del 15% a livello nazionale. In questo scenario il gruppo presieduto da Lusetti evidenzia una performance particolarmente brillante nell’ultimo anno per i negozi specializzati come PetStore (+17,8%), come i nuovi punti vendita senza casse TuDay Conad (+5,8%) e i Conad Superstore (+5,7%). Il 2024 ha visto anche l’ulteriore crescita del segmento Mdd (Marca del distributore), cioè i prodotti commercializzati con il brand del punto vendita. In questa area di business, il fatturato realizzato da Conad nel 2024 è stato di 6,3 miliardi di euro, con un incremento su base annua del 4,7%. La quota degli Mdd sul totale delle vendite nei supermercati Conad ha raggiunto il 33,7% del valore, con un incremento dello 0,5%. Gli investimenti sulla marca commerciale si sono concentrati sui prodotti di base, sulla valorizzazione delle marche premium e sul rilancio della linea Piacersi Conad. Il direttore generale Avanzini ha parlato dei piani di sviluppo, in un mercato non brillantissimo.

“Da qui al 2030 prevediamo una crescita contenuta del mercato grande distribuzione organizzata (Gdo)”, ha detto, “unita a una forte pressione sui margini, dovuta alla riduzione del potere d’acquisto e alla crescita dei discount”. Per Avanzini “l’arena competitiva rimarrà affollata, con la crescita degli specialisti di valore e di convenienza, canali nei quali dovremo incrementare la nostra presenza”. Per realizzare questa strategia, Avanzini ritiene di fondamentale importanza gli investimenti in sostenibilità e nelle tecnologie digitali, così come lo sviluppo “di nuove linee di business nei servizi ai clienti, che compenseranno la minore crescita nei canali tradizionali”. A proposito di nuove tecnologie, il 2025 segnerà il rafforzamento dell’ecosistema digitale HeyConad con cui la catena distributiva gestisce la spesa online ma eroga anche altri servizi a distanza per i viaggi e le vacanze. Dal prossimo anno, farà parte di HeyConad anche la vendita di polizze assicurative, in partnership con compagnia internazionale Chubb. Per quanto riguarda la sostenibilità, nello scorso mese di ottobre, Conad ha presentato ai propri partner industriali che forniscono i prodotti Mdd con il marchio del distributore un programma di lavoro pluriennale che ha lo scopo di raggiungere determinati obiettivi Esg, cioè di salvaguardia dell’ambiente e di responsabilità sociale, in particolare per quel che riguarda il benessere e la salute dei clienti.