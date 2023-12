Milano, apre il primo Carrefour Contact: prezzi più bassi del 10%

Milano, 11 dicembre 2023 – Sul modello francese, il nuovo format di supermercato Carrefour Contact è arrivato anche a Milano, precisamente in piazza Angilberto II, zona Corvetto. Si tratta di un punto vendita che mira sulla marca privata per abbassare i prezzi di vendita del 10% rispetto al normale, diventando in questo modo tra le insegne meno care della città.

Questo è possibile tramite alcune scelte ideate dall’azienda: l’assortimento viene razionalizzato poichè tra gli scaffali del Carrefour Contact non si trova una buona parte delle marche nazionali, ma principalmente la presenza dei prodotti Carrefour, con attenzione alla marca Simpl. Il punto vendita conta oltre 7.000 referenze in totale, tra largo consumo confezionato, freschi e non food.

L’insegna come fattore di vitalità e sicurezza contro l’impoverimento

Michele Stefanoni, direttore Ipermercati, Supermercati Diretti e Cash & Carry Carrefour Italia, ha spiegato che si tratta di un vero e proprio cambio di insegna, da Market a Contact, che si svilupperà su 960 mq di superficie, senza le classiche promozioni, come ad esempio i cataloghi. “Vogliamo infatti contribuire a diventare un fattore di vitalità e di sicurezza per i cittadini e le cittadine che vivono il quartiere, soprattutto nelle aree più periferiche della città e che rischiano un impoverimento di attività, se trascurate”.

Non è un caso infatti che la nuova strategia di Carrefour Contact parta da una delle zone più periferiche della città. La valorizzazione della marca privata è il modo che l’azienda ha attuato per abbassare i prezzi sui beni primari, che a causa dell’inflazione, hanno subìto un aumento importante negli ultimi mesi.