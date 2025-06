Carlo Messina di Intesa Sanpaolo è il Banchiere dell’Anno: “Risultati eccellenti in una continuità impressionante''

Milano – Carlo Messina è per la stampa finanziaria di Francoforte il Banchiere dell'Anno. Come reso noto dalla ''Group of 20+1'', l'amministratore delegato di Intesa Sanpaolo riceve il premio per i suoi ''risultati eccellenti in una continuità impressionante''.

Dall'assunzione dell'incarico, nel maggio 2013, Messina ha plasmato l'istituto fino a farlo diventare uno degli enti più redditizi e allo stesso tempo più stabili d'Europa. Il premio, originariamente promosso dallo specialista di Pr Nader Maleki, viene assegnato dal 1994 nel quadro della Euro Finance Week.

Lo scorso anno era stato scelto Sergio Ermotti, che il governo svizzero aveva richiamato alla guida della Ubs - divenuta una megabanca - dopo il salvataggio di emergenza del Credit Suisse. L'anno precedente, l'onorificenza era andata a Uwe Fröhlich e Cornelius Riese, che fino al pensionamento di Fröhlich avevano condiviso la carica di co-portavoce del consiglio di amministrazione della DZ Bank.

Nella motivazione si sottolinea che Messina, nato a Roma nel 1962, ha coronato la sua carriera alla guida della maggiore banca italiana lo scorso anno, con un utile record. Un risultato che non solo piace alla stampa finanziaria locale, ma anche agli azionisti. Grazie al forte andamento degli affari, Intesa Sanpaolo si vede infatti in grado di distribuire un dividendo record di oltre 6 miliardi di euro. Sotto la guida di Messina, la capitalizzazione di mercato dell'istituto con sede a Milano si è più che triplicata. Con una capitalizzazione ben superiore agli 80 miliardi di euro, Intesa Sanpaolo è oggi una delle banche più preziose d'Europa.

Inoltre, nella nota dell'organizzazione si sottolinea l'impegno della banca nella transizione ecologica: dal 2021 Intesa Sanpaolo ha erogato oltre 70 miliardi di euro in finanziamenti per la transizione green. Messina, infine, lancia continuamente ambiziosi programmi multimiliardari a sostegno della coesione sociale della società italiana. Per la ''Group of 20+1'', Messina è quindi un meritevole ''European Banker of the Year 2024''.