Assoutenti: a Milano servono quasi 17 anni di stipendi per comprare una casa

Il mercato immobilare a Milano continua a crescere

Milano – I prezzi delle abitazioni hanno raggiunto a Milano livelli così elevati che oggi per acquistare una casa all'interno del territorio comunale servono in media 16,8 anni di stipendio. Lo afferma Assoutenti, commentando i dati diffusi oggi dall'Istat. L'associazione ha svolto delle simulazioni sulla base dei dati odierni del mercato immobiliare di Milano, Roma e Torino - città prese in esame dall'istituto di statistica - per capire quale spesa debba affrontare oggi una famiglia che decide di acquistare un immobile. A Milano per acquistare una casa servono oggi in media 5.199 euro al metro quadro - rileva Assoutenti, che ha preso in considerazione le quotazioni dei siti specializzati in compravendite immobiliari. La zona più costosa è quella del centro, dove i prezzi raggiungono una media di 10.066 per metro quadro; le zone più economiche Bisceglie, Baggio, Olmi con una media di 2.689 euro al metro quadro. A Roma una abitazione costa mediamente 3.318 euro al metro quadro: 7.410 euro nel centro storico, 1.720 euro a Lunghezza e Castelverde. Su Torino servono in media 1.924 euro al metro quadro, 3.482 euro in centro, 1.149 euro...