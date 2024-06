Vasco, concerto a San Siro di martedì 11 giugno: la scaletta e le prossime date

Tutto pronto a San Siro per il terzo dei sette concerti milanesi inseriti nel tour 2024 di Vasco Rossi dopo i successi delle prime due serate, venerdì e sabato scorso, con lo stadio Meazza tutto esaurito e in visibilio per il rocker di Zocca apparso in grandissima forma a dispetto dei sui 72 anni. Martedì sera, dunque, nuovo appuntamento e nuovo sold-out per ascoltare dal vivo i brani storici e più recenti del Blasco che, come nei primi due concerti, non mancherà di infiammare il pubblico anche con frecciate e battute indirizzate ai politici e non solo. Per quanto riguarda la musica dovrebbe essere confermata la scaletta del 7 e 8 giugno.

San Siro tutto esaurito per Vasco

La scaletta

Vasco Rossi sul palco di San Siro

“Blasco” Rossi

Asilo “republic”

Gli spari sopra

Gli sbagli che fai

Quanti anni hai

Come stai

Vivere senza te

Bollicine

Jenny è pazza

Sally

Domenica lunatica

Interludio 024 / Echo Lake

Un gran bel film

La fine del millennio

Gli angeli

Basta poco

C’è chi dice no

La strega (la diva del sabato sera) / Cosa vuoi da me / Vuoi star ferma! / Tu vuoi da me qualcosa / Occhi blu / Incredibile romantica / Ridere di te

Rewind

Il mondo che vorrei

Dillo alla Luna

Se ti potessi dire

Siamo solo noi

Vita spericolata / Canzone

Albachiara

Le prossime date

12 giugno 2024 – Stadio San Siro, Milano 15 giugno 2024 – Stadio San Siro, Milano 19 giugno 2024 – Stadio San Siro, Milano 20 giugno 2024 – Stadio San Siro, Milano 25 giugno 2024 – Stadio San Nicola, Bari 26 giugno 2024 – Stadio San Nicola, Bari 29 giugno 2024 – Stadio San Nicola, Bari 30 giugno 2024 – Stadio San Nicola, Bari

Mezzi di trasporti e parcheggi

In occasione del concerto di martedì sera, come per gli altri grandi eventi dell’estate, Atm ha previsto un piano straordinario con potenziamento dei mezzi pubblici e dei parcheggi in vista del grande afflusso di spettatori. Qui tutte le informazioni utili