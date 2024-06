Vasco Rossi saluta San Siro prima di volare a Bari: la scaletta delle ultime due date a Milano

Milano, 17 giugno 2024 – Che fosse una serata serena o sotto una pioggia torrenziale, Vasco Rossi non è venuto meno al suo obiettivo: fare concerti per i fan, non per auto celebrarsi. E ora che si accinge a concludere le sette date a San Siro, i bilanci vanno ancora una volta oltre i record e le previsioni.

Mercoledì 19 e giovedì 20 giugno Vasco saluterà lo stadio di Milano, orfano del rock di Bruce Springsteen, per lasciare il posto ai Negramaro, in concerto sabato 22 prima del grande show di Taylor Swift a luglio. Eppure Vasco ha scritto ancora una volta la storia della musica del vivo e chi ha partecipato a una delle date non può che confermare che oltre i numeri c’è qualcosa in più. 86 metri di palco davanti a oltre 400mila fan che hanno mandato sold out tutte le serate, ognuna contraddistinta da una scaletta “incazzata”, come aveva preannunciato il rocker di Zocca, “perché questo è un periodo molto complicato e molto difficile. Siamo tutti preoccupati. Speriamo vada bene”.

Neanche la pioggia torrenziale del terzo live show ha fermato il “supervissuto” e sotto il diluvio Vasco ha fatto ballare e cantare i fan accorsi a vederlo, per la prima o l’ennesima volta nella loro vita.

La scaletta di mercoledì 19 e giovedì 20

La scaletta che Vasco presenterà per i due ultimi concerti a San Siro ripercorre quella ascoltata nei giorni scorsi e anche negli anni scorsi dove però alcune canzoni acquisiscono un significato nuovo: la commozione generale per “Sally” e i reggiseni al vento per “Rewind” sono un pedaggio obbligatorio ormai, ma le dediche di “Asilo republic” a Giorgia Meloni e di “Gli spari sopra” ai “farabutti che governano questo mondo” sono figlie degli ultimi tempi e rendono “la messa cantata” (come la chiama qualcuno) ancora più contemporanea.

Concluderà ancora una volta con fuochi d’artificio e “Albachiara” prima di volare a Bari e concludere il tour con altre quattro date: in tanti però attendono già le date 2025. La scaletta: Blasco Rossi Asilo “republic” Gli spari sopra Gli sbagli che fai Quanti anni hai Come stai Vivere senza te Bollicine Jenny è pazza Sally Domenica lunatica Interludio 2024 / Echo Lake Un gran bel film La fine del millennio Gli angeli Basta poco C’è chi dice no La strega (la diva del sabato sera) / Cosa vuoi da me / Vuoi star ferma! / Tu vuoi da me qualcosa / Occhi blu / Incredibile romantica / Ridere di te Rewind Il mondo che vorrei Dillo alla luna Se ti potessi dire Siamo solo noi Vita spericolata / Canzone Albachiara

