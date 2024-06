Salmo e Noyz Narcos in concerto al Fiera Milano Live: comincia il tour di Hellraisers

Rho (Milano), 13 giugno 2024 – Mentre il palco di San Siro vede ancora Vasco Rossi come protagonista indiscusso e all’Ippodromo La Maura c’è attesa per i Green Day, fuori dalla città è tutto pronto per la prima data del tour estivo di Salmo e Noyz Narcos: “Hellraisers”, il nome della tourneè si preannuncia esplosiva. Mentre Salmo ha pubblicato venerdì a mezzanotte il nuovo singolo in collaborazione con Zucchero, dal titolo ‘Overdose d’amore 2024’, sabato sera in occasione di Fiera Milano Live il duo porterà sul palco il joint album CVLT che è risuonato nelle cuffie dei più giovani (e non solo) per parecchio tempo: l’album, pubblicato lo scorso 3 novembre, è diventato disco di platino dopo aver debuttato alla prima posizione nelle classifiche degli album e dei vinili più venduti, mantenendo il primato per due settimane consecutive. E non si può non dire che le tracce siano il risultato di una collaborazione (e amicizia) proficua e artistica tra il 39enne di Olbia e il 44enne romano.

Il concerto a Rho: orari e mezzi

Salmo e Noyz sono pronti a regalare ai fan uno show di livello, magari chiamando sul palco anche qualche ospite che compare nei brani dell’album, come Marracash, Kid Yugi e Coez con Frah Quintale. Di certo c’è che nella scaletta i due rapper inseriranno anche i loro brani più famosi che li hanno resi celebri ed identificavi del rap: anche grazie a loro, infatti, quest’ultimo è diventato un genere che negli ultimi anni è salito alle posizioni più alte delle classifiche, complici anche gli apprezzamenti e le collaborazioni di colleghi di altri generi. Lo stesso Salmo potrebbe infatti esibirsi sulla nuova canzone che lo vede collaborare con Zucchero. Il concerto comincerà alle 21 ma i cancelli apriranno alle 17 mentre chi vuole accaparrarsi gli ultimi biglietti può comprarli in biglietteria dalle 16. Fiera Milano Live si svolge a Cargo 1, un’area collocata nel quartiere espositivo di Fiera Milano (Rho). I fan potranno raggiungere la location sia con i treni delle linee Trenord Milano-Varese-Porto Ceresio, Milano-Arona-Domodossola, Milano-Gallarate-Luino, oppure con le linee S5 o S6. Chi viene da Milano può utilizzare la linea rossa M1 fino al capolinea di Rho che viene potenziata chiudendo più tardi: oltre alle normali partenze da Rho alle ore 23:42, 23:57, 00:12, Atm ha programmato altri treni per Milano, che partono alle 00:22, 00:35 e 00:45. Anche Trenord metterà a disposizione dei treni speciali notturni in direzione Treviglio o Varese, con fermate intermedie. Per chi invece si reca all’evento in auto, gli organizzatori hanno disposto aree dove parcheggiare e che sono evidenziate sul sito www.fieramilano.com, dove si possono consultare anche tutte le altre info utili.

Il tour “Hellraisers”

Dopo le due date evento, Hellraisers proseguirà nei festival estivi: il 26 giugno al Flowers Festival di Torino e il giorno successivo al Sherwood Festival di Padova, il 29 giugno al Locus Festival di Bari prima di due date al Sequoie Musica Parc di Bologna, il 3 e 4 luglio. E ancora il 6 luglio all’Umbria che Spacca di Perugia, il 12 luglio al Wave Summer Music 2024 di Catania, il 13 luglio al Green Pop Palermo Fest per passare all’ambito Lucca Summer Festival del 18 luglio. Salmo e Noyz passeranno anche il 20 luglio al No Sound Fest di Servigliano (FM) e allo Shock Wave Festival di Francavilla al Mare il giorno successivo, il 3 agosto all’Oversound Music Festival di Paestum, il 9 agosto al Sottosopra Fest di Gallipoli per finire il 17 agosto al Red Valley Festival di Olbia, proprio nella città che ha dato i natali a Salmo.