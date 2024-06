Tedua porta il Paradiso agli I-Days: doppia data all’Ippodromo Snai San Siro

Milano, 27 giugno 2024 – “Tedua è diventato grande”, cita una delle ultime copertine dedicata al cantante: e chi segue il rapper dai suoi inizi non può che confermarlo. Mario Molinari, trent’anni compiuti lo scorso febbraio, nel 2023 ha fatto il salto di qualità e lasciandosi alle spalle album di nicchia, è piombato sulla scena musicale italiana con “La Divina Commedia”, un progetto in grado di portarlo nelle posizioni più alte delle classifiche e soprattutto, di farlo diventare il primo artista italiano a essere headliner degli I-Days milanesi.

Tedua in concerto

Tedua, il primo headliner italiano agli I-Days

Sabato 29 e domenica 30 giugno sarà Tedua l’artista più atteso del festival musicale all’Ippodromo Snai San Siro: e così dopo gli show di Metallica, Lana Del Rey, Green Day e Doja Cat a Tedua è dato il compito di reggere il confronto con queste star internazionali, abituate a un successo che le ha consacrate tali. Ma per Mario Molinari, il primo a esibirsi in una doppia data, le attese e le attenzioni del pubblico negli ultimi anni l’hanno spronato a premere ancora di più sull’acceleratore e così la sua “Divina Commedia”, la cui pubblicazione è stata posticipata più volte, ha incantato i fan di una vita raggiungendo anche chi non l’aveva mai ascoltato prima.

“Il Paradiso - Atto Finale” sarà il perfetto coronamento del viaggio di Tedua attraverso Inferno e Purgatorio affrontati nell’album del 2023, una perfetta chiusura del cerchio per Tedua, artista rivelazione ancora ai vertici delle classifiche discografiche, che ha portato nel mondo dei live urban una connotazione internazionale, confermata dall’ampio successo dei concerti nei palazzetti dello scorso inverno.

I biglietti, in vendita da novembre, sono andati polverizzati in pochissimo tempo. Lo spettacolo prevede, per la line up di sabato 29 giugno: Tedua, 21 Savage, Kid Yugi e Night Skinny. Il giorno successivo oltre Tedua, sul palco ci saranno gli Offset, Artie 5ive e Night Skinny.

Le informazioni utili: biglietti, orari e mezzi di trasporto

Gli I-Days, che hanno già fatto il pienone con i fan di Green Day, Lana Del Rey, Metallica e gli altri headliner del festival, aprono i cancelli dalle 17.30: gli ospiti si esibiscono in attesa dell’artista di punta, in programma per le 21.30. Inutile dire che la concomitanza con gli ottavi di finale degli Europei di calcio, renderà la scena sicuramente interessante e unica.

L'Ippodromo dispone di due ingressi: ingresso da Piazzale Lotto e ingresso da Piazzale dello Sport. Tutti gli ingressi sono accessibili anche per i diversamente abili.

Come arrivare

Utilizzare la linea metropolitana M5 e scendere alla fermata San Siro Ippodromo. Proseguire a piedi lungo via Aldobrandini verso Nord sino a Piazzale dello Sport (distanza circa 600 metri, a piedi 7 minuti circa); in alternativa, utilizzare la metropolitana M1, scendere alla fermata Lotto. Proseguire a piedi lungo viale Caprilli sino a Piazzale dello Sport (distanza circa 1,2 km, a piedi 15 minuti circa). Per chi utilizza l’auto, si deve imboccare la tangenziale Ovest e seguire le indicazioni per San Siro: è vietato circolare nelle vicinanze dell’Ippodromo a causa della zona rossa. A disposizione degli spettatori ci sono due parcheggi: uno interno che può contenere fino a 500 auto e uno esterno, più grande e che può arrivare ad ospitare 1000 veicoli.