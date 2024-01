I Days 2024, Tedua sold out: è il primo artista ad annunciare la doppia data

Milano, 10 gennaio 2024 – Mancano ancora sei mesi, ma i fan di Tedua non hanno atteso la concomitanza dell’evento per bruciare tutti i biglietti del concerto agli I-Days 2024.

Tedua infatti è nella line up degli artisti attesi all’Ippodromo Snai per l’annuale festival estivo e dopo gli ultimi ottimi risultati d’ascolto sulle principali piattaforme, il cantante di Cogoleto incassa un ulteriore successo, diventando il primo headliner ad annunciare una doppia data, dopo il sold out della prima, il 29 giugno 2024.

La nuova data annunciata è fissata per il giorno successivo alla prima, quindi il 30 giugno, e i biglietti saranno disponibili in prevendita esclusiva dedicata al Tedua Official Fanclub da giovedì 11 gennaio alle ore 11:00, in prevendita My Live Nation e I-Days da venerdì 12 gennaio alle ore 11:00 e su www.livenation.it da sabato 13 gennaio alle ore 11:00.

Sanremo e gli I-Days 2024: i prossimi impegni di Tedua

Tedua si tratta del primo artista a raddoppiare una data agli I-Days: un record che conferma il suo successo, dopo un tour in cui sono stati polverizzati un totale di 80mila biglietti a Milano, sommando i biglietti venduti nella prima data all’Ippodromo SNAI alle date al Mediolanum Forum che si sono tenute tra novembre e dicembre 2023.

Ci sono palchi e palchi e per quanto quello dell’Ippodromo e del Mediolanum siano importati, è innegabile che la scena di Sanremo sia la più attesa per ogni artista italiano. E Tedua è riuscito a conquistarsi anche questa, annunciato da Amadeus come l’ospite in apertura e chiusura del 74esimo Festival della canzone italiana, in collegamento con il Teatro Ariston dalla nave Costa Smeralda.

I prossimi mesi saranno ricchi di novità per i fan del cantante di Mowgli, che svelerà i nomi degli artisti presenti con lui sul palco dell’Ippodromo e soprattutto pubblicherà l'atto finale della sua Divina Commedia. Dopo il primo album, diviso in Inferno e Purgatorio, pubblicato integralmente il 28 novembre 2023, l’anno appena cominciato vedrà l’uscita di “Il Paradiso – Atto finale”, attesissimo dal giovane pubblico.

La line up dell’evento

Con il successo di Tedua, gli I-Days confermano di essere il festival musicale più atteso in città, in grado di smuovere fan da ogni parte dell’Italia per ascoltare band e artisti nazionali e internazionali.

Le date:

Metallica - Special Guest: Five Finger Death Punch + Inch Nine Kills 29 maggio 2024 Milano, Ippodromo Snai La Maura

Lana Del Rey 4 giugno 2024 Milano, Ippodromo Snai San Siro

Green Day - Special Guest: Nothing but Thieves 16 giugno 2024 Milano, Ippodromo Snai La Maura

Doja Cat 27 giugno 2024 Milano, Ippodromo Snai San Siro

Tedua 29 giugno 2024 Milano, Ippodromo Snai San Siro

30 giugno 2024 Milano, Ippodromo Snai San Siro

Queens of the Stone Age + Royal Blood 6 luglio 2024 Milano, Ippodromo Snai San Siro

Bring Me The Horizon - Special Guest: Yungblud + Bad Omens 7 luglio 2024 Milano, Ippodromo Snai San Siro

SUM41 e Avril Lavigne + Simple Plan 9 luglio 2024 Milano, Ippodromo Snai San Siro