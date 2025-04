Cinisello Balsamo, torna Ville aperte: visite guidate in costume alla scoperta delle bellezze

Cinisello Balsamo (Milano), 30 aprile 2025 – I conti Silva torneranno ad abitare la loro dimora storica, per raccontare bellezze, aneddoti e accompagnare il pubblico tra le sale affrescate e il primo esempio in Italia di giardino all’inglese. Ville Aperte in Brianza 2025 torna a Cinisello Balsamo, con l’edizione primaverile, da sabato fino a domenica 11 maggio.

Villa Ghirlanda Silva e Villa Casati Stampa proporranno diverse attività per tutti i gusti. Per il complesso del centro cittadino saranno in programma visite guidate storico-artistiche delle sale interne più significative e del parco che si snoda tra il ricco patrimonio arboreo e i monumenti, per osservare e commentare gli edifici e gli arredi storici e i vari reperti presenti tra la vegetazione. Il tutto in collaborazione con il Centro Documentazione Storica.

Non mancheranno le visite guidate teatrali in maschera, dove durante il percorso si potrà assistere alle performance in abiti d’epoca degli attori volontari "Amici del Pertini e di Villa Ghirlanda". Il Museo di Fotografia Contemporanea proporrà dei tour alla mostra "Veggenti. Nuove ricerche visive sul paesaggio italiano", curata da Matteo Balduzzi, con le opere di dieci artisti italiani under40 recentemente acquisite dal Mufoco. Una preziosa occasione per scoprire le immagini entrate nel patrimonio museale a seguito del bando lanciato durante un’altra importante esposizione organizzata alle Scuderie del Quirinale dal titolo "L’Italia è un desiderio", promossa dalla direzione generale Creatività contemporanea del ministero della Cultura insieme a Fondazione Alinari a Roma nel giugno 2023. Villa Casati Stampa, infine, tornerà protagonista con la quinta edizione di "Primavera in villa", l’evento che vuole rilanciare il messaggio di "Dare speranza al futuro". Il programma di attività proposte si articolerà da sabato al 16 maggio e si compone di visite guidate alla scoperta della villa, con anche il coinvolgimento di persone con disabilità di Anffas NordMilano, e poi incontri culturali, come occasioni di riflessione e confronto su temi attuali, in collaborazione con le associazioni del territorio. Non mancherà la raccolti fondi, questa volta per un progetto dedicato al Congo. Gli appuntamenti sono gratuiti ma con prenotazione al link www.villeaperte.info.