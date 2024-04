Tananai, Cattelan e il tatuaggio per l’Inter che sfida la scaramanzia

Un antico proverbio latino diceva che “scripta manent, verba volant”, ovvero “le parole volano, gli scritti rimangono”. L’Inter intravede il traguardo finale, e così i suoi tifosi sfidano la sorte non solo a parole, ma anche con inchiostro indelebile. È il caso di Alessandro Cattelan e il cantante Tananai che, insieme, hanno deciso di tatuarsi due stelle come quelle che con ogni probabilità campeggeranno sulla maglia dell’Inter nella prossima stagione.

Alcuni frame dal video di Cattelan e Tananai e il loro tatuaggio per l'Inter

I nerazzurri, a otto giornate dal termine del campionato, guidano la classifica di Serie A con 14 punti di vantaggio sul Milan, secondo. Il ventesimo scudetto sembra dunque davvero a un passo, ma la matematica non conferma ancora il successo del gruppo orchestrato da Simone Inzaghi. Tuttavia, forti del gioco espresso in campo e dell’ampio margine sui cugini rossoneri, sono già alcun giornate che dagli spalti del Meazza si canta vittoria con cori che già annunciano il ventesimo scudetto, da “la capolista se ne va” a canti ancora più espliciti come “vinceremo il tricolor”.

Insomma, una pratica che va decisamente contro le logiche scaramantiche che spesso condizionano il pensiero dei tifosi. Ed è forse anche per rompere questo cliché o per confermare con ancora più forza la sicurezza del trionfo finale che due tifosi nerazzurri d’eccezione come Alessandro Cattelan e Tananai hanno deciso di rompere gli indugi e lasciare da parte ogni sorta di scaramanzia tatuandosi due stelle, come quelle che verranno cucite sulla maglia dell’Inter dell’anno prossimo in caso di vittoria dello scudetto. La notizia è stata data proprio dal conduttore tv che, sul suo profilo Instagram ha pubblicato il video in cui lui e il cantante milanese vengono tatuati: “Ormai Tanani mio fratello”, commenta Cattelan sotto il video.

Il significato del tatuaggio

Per i meno avvezzi al gergo calcistico no, Cattelan e Tananai non stanno attraversando una crisi di mezza per cui hanno sentito il bisogno di tatuarsi due stelline come teenagers ribelli. Semplicemente, nel mondo del calcio, le stelle sulle maglie dei club stanno ad indicare i campionati vinti (a differenza di quelle delle Nazionali su cui indicano i Mondiali vinti). Più precisamente si può apporre una stellina sulle casacche ogni dieci scudetti conquistati. Per l’Inter il prossimo sarà il ventesimo, ecco dunque spiegato il senso del tatuaggio dei due tifosi vip.