Nuovo sovrintendente della Scala di Milano, fumata bianca: Sala convoca cda del Teatro

Milano – La data “x” c’è già: il 16 aprile. E probabilmente anche la soluzione è vicina. Il caso della nuova guida della Scala di Milano sembra essere vicino a dipanarsi dopo il colpo di scena della scorsa settimana. Martedì prossimo il sindaco Beppe Sala (presidente del Teatro) ha convocato una seduta del cda per spiegare che l'accordo sarebbe stato trovato con il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. A sorpresa l'ultima riunione del board si era chiusa con la richiesta di un anno di proroga per l'attuale sovrintendente Dominique Meyer e per il direttore musicale Riccardo Chailly, con l'entrata in carica ufficiale di Fortunato Ortombina, in arrivo dalla Fenice di Venezia (in ticket con il maestro Daniele Gatti), nel 2026

La richiesta determinato una frizione con il Mic, perplesso di fronte a una posizione diversa da quella che si era condivisa. Con inoltre il problema da risolvere che lo statuto della Scala non prevede proroghe. “C'è ancora da lavorare” aveva commentato Sala. “Il lavoro che sto facendo in questi giorni è di risentire tutti i protagonisti” aveva aggiunto sottolineando l'importanza di una decisione unanime.

A oggi la soluzione sembra vicina, visto che il consiglio è stato convocato a stretto giro di posta, peraltro in un giorno pieno di impegni a Milano dal momento che è quello dell'inaugurazione del Salone del Mobile. Non si prevede nemmeno una riunione molto lunga: il cda è fissato alle 9 mentre l'apertura del Salone, in fiera a Rho, è alle 11.