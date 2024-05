Mahmood al Fabrique di Milano: la scaletta del concerto

Mahmood in concerto al Fabrique di Milano per le uniche due date italiane dopo l'European Tour che lo ha portato nei club di mezzo continente: Madrid, Ginevra, Colonia, Amsterdam, Bruxelles, Stoccarda, Berlino, Parigi, Zurigo, Barcellona, Londra, Lussemburgo. Oggi venerdì 17 maggio e domani sabato 18 Mahmood torna ufficialmente a casa con due concerti al Fabrique di Milano.

Due concerti soldout da poco dopo il suo ritorno al Festival di Sanremo, dove ha sbancato con 'Tuta gold'. Il cantautore milanese è stato recentemente fra i protagonisti più acclamati del concerto Radio Italia Live in piazza Duomo. Un momento letteralmente d’oro per uno dei golden boy della musica italiana.

Dopo il Fabrique, Mahmood si preparerà per il Summer Tour. Ecco le date: 3 luglio Termoli, 5 luglio Perugia, 8 luglio Marostica, 11 luglio Mantova, 13 luglio Genova, 27 luglio Benevento, 30 luglio Chioggia, 12 agosto Lignano Sabbiadoro, 18 agosto Gallipoli, 20 agosto Catania, 24 agosto Cirò Marina.

Poi nuovo stop per riprendere fiato e via verso il tour autunnale nei palazzetti al via a ottobre: due date al Forum di Milano, il 21 e 22 ottobre, il 25 ottobre al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 27 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma e il 31 ottobre al Palapartenope di Napoli.

La scaletta di Milano