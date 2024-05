Mahmood show in attesa del Forum

Da “Bakugo” a “Tuta gold”, da “Ghettolimpo” a “Rapide”, “Barrio”, “Kobra”, “Remo” riunite nel gran finale acclamato in Europa come in Italia. Lo show con cui Mahmood approda domani e sabato sul palco di un Fabrique esaurito da mesi, nell’attesa di affrontare per la prima volta le gradinate del Forum il 21 e 22 ottobre (ma in estate sarà pure a Mantova l’11 luglio), ha la forza dei numeri di una classifica capace di regalargli platee straordinarie. "Riempire il Forum di Assago in ventiquattro ore è stato uno shock", ammette, sebbene i numeri registrati dall’ultimo album “Nei letti degli altri” offrano il polso di questo favore. "Mi ci sono voluti due anni e mezzo per finirlo", dice, "anni in cui sono cambiato molto e sono maturato soprattutto a livello emotivo e nei rapporti con le persone". An.Spi.