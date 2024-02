Sangiovanni e il coraggio di fermarsi. Da Tiziano Ferro a Fedez: i messaggi sui social

Milano – Da Fedez a Tiziano Ferro passando per Madame: centinaia di messaggi di incoraggiamento per Sangiovanni. Il cantante, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo, ieri ha annunciato attraverso i social di aver deciso di prendere una pausa e che conseguentemente “l'uscita dell’album Privacy e il concerto al Forum di Assago del 5/10 sono rimandati”. L’artista lanciato da “Amici di Maria De Filippi”, noto al grande pubblico per le hit “Malibu” e “Farfalle", ha spiegato di aver capito grazie al Festival “che essere se stessi e dire la verità è importante, bisogna accettare quello che si è”.

Tra i primi a esprimere la loro vicinanza al giovane cantante, che ha deciso di prendersi cura della proprie fragilità, è stato Tiziano Ferro: "Caro Sangio, sei giovane e ti sono piovute addosso immense responsabilità, tutte insieme da un giorno all'altro - ha scritto sotto al post dell’artista -. So bene cosa vuol dire avere la tua età e ritrovarsi nello stato che hai descritto in questo post. Se c'è qualcosa della quale avrei avuto bisogno all'epoca era semplicemente di un amico, un conoscente o anche solo una persona più adulta e saggia di me che dicesse: 'Non lasciare che decidano gli altri a decidere ciò che ti rende felice e ciò che no'. Prenditi il tempo del quale hai bisogno e vedrai che troverai la chiarezza che adesso non hai. Quindi sottoscrivo il virgolettato e aggiungo: a costo di importelo, prenditi cura di te. Farà bene al tuo sorriso ma anche allo spirito di chi ti sta accanto".

Da Madame arriva un augurio: "Torna a splendere fratellino, ti aspettiamo per tutto il tempo che ti serve. Hai un coraggio non da tutti, stai dimostrando di credere nella tua roba più di chiunque altro. Te l'ho sempre detto il tuo e' un talento indiscutibile, cristallino, non si esaurirà mai col tempo ma si sarebbe esaurito tirando troppo la corda. Prenditi del tempo, non avere fretta, Franci, e tutti i tuoi amici sono qui per te". Un incoraggiamento anche da Fiorella Mannoia: "Noi siamo con te". Fedez, tra i personaggi dello spettacolo in prima linea nel ribadire l’importanza di occuparsi del benessere psicologico, ha scritto “Ti auguro il meglio Sangiovanni”.