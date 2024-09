Tetralogia di Wagner alla Scala di Milano: Thielemann non dirigerà

Milano – Christian Thielemann non dirigerà tetralogia di Wagner con la regia di Daniel McVicar, che doveva iniziare alla Scala il prossimo ottobre con L'oro del Reno. A ottobre il direttore d'orchestra sarà infatti operato a un tendine.

Ed essendo la tetralogia “un impegno artistico unitario, il Maestro Thielemann - hanno fatto sapere dal teatro - ha comunicato l'intenzione di ritirarsi dall'intero progetto”. Nel prologo del Ring sarà sostituito da Simone Young e Alexander Soddy mentre “la Direzione Artistica del Teatro alla Scala è impegnata nella definizione dei direttori per gli altri titoli della Tetralogia”.

Il ciclo dell'Anello del Nibelungo è uno dei progetti principali, se non il principale, della Scala per i prossimi anni, con l'allestimento dell'Oro del Reno alla fine di questa stagione, la Valchiria e Sigfrido nella prossima per poi concludersi con Il crepuscolo degli dei in quella successiva, quando poi sarà eseguito tutta la tetralogia nella sua interezza.