Radio Italia Live in piazza Duomo: orari, cantanti, dove vederla in tv. E se piove?

Milano – Tutto pronto in piazza Duomo per la decima edizione del mega concerto gratuito di Radio Italia Live che andrà in scena domani a partire dalle 20.40. L’evento sarà presentato dai comici Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu.

Il cast

Il concerto raduna alcuni dei più popolari musicisti italiani per tre ore di musica. Il cast prevede Achille Lauro, Articolo 31, Colapesce e Dimartino, Elodie, Tiziano Ferro, Lazza, Madame, Pinguini Tattici Nucleari, Eros Ramazzotti, Tananai.

Il cast del concerto

In streaming

Per chi non può, o non vuole, accalcarsi sotto il palco affianco al Duomo, c’è la possibilità di vedere o sentire il concerto anche da casa. La kermesse sarà infatti trasmessa in diretta su Radio Italia, Radio Italia Tv e in streaming su radioitalia.it. Inoltre, già dalle 20:40, in contemporanea su Sky Uno e in streaming su Now e in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando).

Folla in piazza

Radio Italia Live è organizzato dall’emittente radiofonica in collaborazione con il Comune di Milano. Come ogni anno si prevede un bagno di folla fin dalle primissime ore del mattino: nell’edizione 2022 quasi 20mila persone si erano riversate in piazza Duomo per assistere al concerto. Il consiglio degli organizzatori è arrivare nella tarda mattinata, "perché alla piazza potranno accedere un numero contingentato di persone e non è prevista l’installazione di maxi schermi in altre zone della città”.

In caso di pioggia

Le previsioni meteo per sabato 20 maggio parlano di pioggia per tutto il giorno fin dalle prime della mattina. Gli organizzatori però hanno sottolineato che l’evento si svolgerà normalmente anche in caso di pioggia.

Divieti

Saranno in vigore le ordinanze sullo stop al commercio itinerante su area pubblica e la somministrazione di alimenti e bevande (anche gratuita) da asporto in bottiglie di vetro e in contenitori di latta. Previsti controlli straordinari da parte delle forze dell’ordine.