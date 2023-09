Il Premio Rossella Minotti ai talenti del giornalismo: ecco i giovani vincitori

Milano – Le giornaliste Jessica Chia e Marta Occhipinti, con il collega Davide Giuliani, nella sede dell’Associazione Lombarda dei Giornalisti hanno ricevuto il “Premio Rossella Minotti”, alla memoria della collega de Il Giorno scomparsa a 56 anni. "Rossella aveva sempre nel suo grande cuore i giovani, in cui credeva molto: ha fatto crescere tante giornaliste e giornalisti. Perciò il Premio a lei dedicato è riservato a colleghe e colleghi under 35".

Chia si è aggiudicata la sezione web con un articolo sulle schiave sessuali Joy e Blessing, pubblicato su La27Ora. Sulle vite degli ex tossicodipendenti di Ballarò, a Palermo, il lavoro di Occhipinti (su Repubblica) vincitore per la carta stampata. "Nisida, il cambiamento possibile anche in carcere" è il titolo del servizio di Davide Giuliani sui progetti nel carcere minorile premiato per la categoria radio tv e uscito su Sussidiario.net.