Party Like a Deejay al Parco Sempione: cantanti, dj, biglietti e accessi. Tutto quello che c’è da sapere

Tutto pronto o quasi per “Party Like a Deejay”, la grande festa di Radio Deejay, sabato 8 e domenica 9 giugno al Parco Sempione. Due serate a pagamento all’insegna della musica live e dei dj set e tante altre iniziative anche gratuite che coloreranno e riempiranno di suoni le giornate nel polmone verde del centro di Milano. Ai nomi già annunciati che si esibiranno tra Arco della Pace e Castello Sforzesco se ne sono aggiunti altri nelle ultime ore. Andiamo dunque a vedere la line up dei concerti di sabato e domenica.

Sabato 8 giugno

Nella serata di sabato dedicata alla musica pop saliranno le novità sono Gaia, Geolier e Mahmood. Ecco l’elenco degli artisti: Alfa, Angelina Mango, Emma, Gaia, Gazzelle, Geolier Ghali, Irama, Rose Villain, Tananai e The Kolors.

Domenica 9 giugno

Quella di domenica è Dance Night che trasformerà l Parco Sempione in una grande discoteca a cielo aperto dalle 20: Articolo 31, Meduza, Rhove, Dj Shorty, Zerb e Tananai con uno speciale dj set si aggiungono ai già annunciati Albertino, Bob Sinclar, Cosmo, Kungs e Sophie and the Giants.

Biglietti

Il costo d’ingresso per la singola serata è 20 euro, quello cumulativo 35 euro (esclusa prevendita, ingresso gratuito per i bambini sotto 3 anni e per le persone diversamente abili). Ci sono ancora biglietti disponibili sul sito www.ticketone.it

Speaker’s corner

Non solo musica ma spazio anche alle voci dei deejay più famosi della radio di via Massena che sabato 8 giugno intratterranno il pubblico con i loro programmi radiofonici di successo in una location d’eccezione, il cortile delle armi del Castello Sforzesco. Ecco il programma:

10: 00 – 10:45 DEEJAY CHIAMA ITALIA con Linus e Nicola 11:30 – 12:15 CHIAMATE ROMA TRIUNO TRIUNO con il Trio Medusa 15:00 – 15:45 ALESSANDRO CATTELAN 16:30 – 17:15 FABIO VOLO 18:00 – 18:45 PINOCCHIO con La Pina, Diego e La Vale

Il biglietto per assistere ai programmi costa 10 euro ed è acquistabile sempre attraverso il canale ticketone.

Capital Live

Domenica 9 giugno, dalle 16 alle 19, al Cortile delle Armi del Castello Sforzesco di Milano si accende a sorpresa Capital Live, un nuovo palco all’interno della festa di Radio Deejay: un evento a ingresso completamente libero e gratuito, realizzato in collaborazione con Radio Capital, con imperdibili esibizioni di Colapesce Dimartino, Diodato, Jack Savoretti, Joan Thiele, Lucio Corsi, Tiromancino, Vasco Brondi. Ad aprire e chiudere i concerti al Palco Capital due dj set esclusivi, rispettivamente con Andrea Prezioso e Mixo e DeGe (Luca De Gennaro), sempre a cura di Radio Capital.

Accesso diurno e servizi

L’accesso al parco di giorno è libero e gratuito. Nel parco saranno presenti 2 infopoint di Radio Deejay per informazioni relative alle attività del Parco e agli show serali. Gli infopoint aprono alle 10:00 e chiudono alle 19:00 e si trovano in Piazza del Cannone e al centro del parco lungo Viale Malta. Il parco verrà adeguatamente attrezzato con servizi di food & beverage aggiuntivi posizionati di fronte alla Palazzina Appiani e in Piazza del Cannone. In tutto il parco saranno presenti punti di supporto medico.

Accesso serale

Per assistere agli show serali di sabato 8 e domenica 9 giugno è necessario essere muniti di titolo di ingresso. I varchi per accedere all’area concerto saranno 5 che affacciano tutti su Piazza Sempione (2 ai lati dei Dazi e 3 lato Parco) e apriranno alle ore 18:00. Ai varchi sarà presente personale di controllo biglietti e personale di sicurezza munito di metal detector per borse e zaini. Una volta passato il controllo biglietti le persone non potranno uscire se non a fine show.

Viabilità e strade chiuse

Consigliato l’utilizzo dei mezzi pubblici per raggiungere il parco Sempione, le fermate del metrò di Cairoli. Cadorna e Moscova sono le più vicine all’area verde. Diversi i bus e i tram che transitano vicino a Piazza Sempione: 1, 10 e 19 per i tram, 43, 57, 78, 90 e 166 per i pullman. Le uniche strade che verranno chiuse al transito dalle ore 16:00 fino alla fine degli spettacoli (eccetto veicoli autorizzati e residenti) saranno:

Parte pedonale di Corso Sempione (dall’incrocio con Melzi D’Eril fino all’Arco della Pace) Via Bertani fino all’incrocio con Viale Byron Via Pagano fino all’incrocio con Via Canova