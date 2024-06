Giorgia Meloni come Wonder Woman: a Milano la nuova opera di aleXsandro Palombo

Milano, 6 giugno 2024 – aleXsandro Palombo ci riprova: dopo i vandalismi alla prima versione, quella di Marilyn Monroe, l’artista ha di nuovo raffigurato la premier Giorgia Meloni in un murale destinato a far discutere. La presidente del Consiglio è ritratta – nell’opera chiamata “That Bitch” – nei panni di Wonder Woman.

Sfregi, scritte e insulti avevano vandalizzato, qualche settimana fa, l’opera visibile tra via Monte Napoleone angolo Corso Giacomo Matteotti a Milano. E così, con “That Bitch”, aleXsandro Palombo ha voluto dare la sua risposta contro la violenza e l'odio dilagante, ripristinando e modificando l’immagine precedente.

I due murales di aleXsandro Palombo a confronto

"Con il suo stile irriverente aleXsandro Palombo ha deciso di donare un nuovo capitolo all'opera per reagire al vandalismo e alla violenza con cui ignoti l'avevano deturpata in più parti, tracciando una X sulla bocca della premier e offendendola sull'aspetto fisico. E cosi l'artista ha deciso di levarle l'abito bianco per svelare l'iconico costume di Wonder Woman”, spiega lo staff dell’artista.

Il nuovo murale di aleXsandro Palombo, "That Bitch"

La posizione di Palombo parte dallo scambio al vetriolo con il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. “La violenza contro le donne è una piaga dilagante che non può essere misurata soltanto quando ci troviamo davanti all'ennesima mattanza. Alla radice del problema c'è un mondo intero che ruota intorno a noi e ci coinvolge tutti nessuno escluso, bisogna scavare nelle radici del femminicidio, riconoscere quel linguaggio sessista scritto o verbale che dà potere ai violenti e viene usato costantemente come arma contro le donne, per dominare, discriminare, distruggere fino a cancellare. Quella X fatta sulla bocca della Premier con l'intento di azzittire è un simbolismo potente e corrosivo che spalanca le porte allo strisciante machismo imperante, alla cultura della violenza e all'abuso di potere. È un un modo barbaro per dare l'esempio, un esempio capace di alimentare gli istinti del pensiero machista e rafforzare l'odio di genere. Ed intende lanciare un chiaro messaggio a tutte le donne, esattamente come quando vi dicono stai zitta, stronza." ha dichiarato l'artista aleXsandro Palombo.