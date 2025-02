Olly, sold out in 30 minuti il primo concerto: arriva la seconda data all’Ippodromo. Ecco quando

Milano – Olly raddoppia l'appuntamento de “La grande festa”, aggiungendo un secondo show il 2 settembre all'Ippodromo Snai San Siro di Milano. La prima data prevista per il 4 settembre - prodotta e organizzata da Magellano Concerti - ha registrato il tutto esaurito in soli trenta minuti, con 34mila biglietti venduti. Dopo il sold out delle prime date annunciate del Tutta vita tour 2025 - 2026, che vedrà Olly per la prima volta nei palazzetti italiani tra l'autunno 2025 e la primavera del 2026, il tour si arricchisce di nuovi imperdibili appuntamenti. Raddoppiano infatti nel 2025 le date previste a Bologna (8 ottobre 2025 - Unipol Arena) e Roma (14 ottobre - Palazzo dello Sport), mentre nel 2026 raddoppiano gli appuntamenti previsti a Jesolo (8 marzo - Palazzo del Turismo), Firenze (10 marzo - Nelson Mandela Forum) e Torino (22 marzo - Inalpi Arena). Al tour si aggiunge inoltre un nuovo appuntamento presso la Vitrifrigo Arena di Pesaro il 13 marzo 2026. Dopo il successo delle prime 14 date invernali tutte sold out del 'Lo rifarò, lo rifaremo tour 2024 - 2025', Olly tornerà live nei club italiani questa primavera con dodici appuntamenti previsti a Venaria Reale (To), Bologna, Roma, Molfetta (Ba) e Firenze e terminerà ufficialmente a Padova. Il tour conta un totale di 26 date completamente sold out.