La grande festa di Olly: a Milano il concerto evento. Le informazioni sui biglietti

Milano, 20 febbraio 2025 – Olly annuncia un concerto evento a Milano, “La grande festa”. L’appuntamento è per il 4 settembre all’Ippodromo Snai di San Siro. Come ha spiegato il cantautore, fresco vincitore del Festival di Sanremo con “Balorda nostalgia” sarà un’occasione per celebrare “con tutta la mia gente” un anno d’oro. I biglietti per l’evento - prodotto e organizzato da Magellano Concerti - saranno in vendita a partire dalle ore 18 di oggi.

Olly, classe 2021, all’anagrafe Federico Olivieri, è un cantautore con la passione per il rap. Il cantautore ha un passato fatto di studi di musica e canto al Conservatorio di Genova. Il primo singolo di Olly porta la data del 2016, quando il rapper aveva solo quindici anni. Nel 2021 ha attirato l’attenzione con la sua cover de ‘La notte’ di Arisa, pubblicata su Instagram. La partecipazione al Festival con il brano ‘Polvere’, dopo essere stato fra i vincitori di Sanremo Giovani con ‘L’anima balla’, lo ha fatto conoscere al grande pubblico. Fra le canzoni che lo hanno lanciato in orbita ci sono senza dubbio ‘Per due come noi’, l’emozionante duetto con Angelina Mango, e ‘Devastante’.

Il brano “Balorda nostalgia” - scritto da Olly, composto dal cantautore insieme a Pierfrancesco Pasini e JVLI, che ne ha curato anche la produzione - racconta la nostalgia, un sentimento forte, vivo e vero che arriva all’improvviso e che fa sempre anche un po’ male, per questo motivo è balorda. La canzone ha debuttato al primo posto in classifica FIMI/Gf ed è stabilmente al numero unoin chart su Spotify Italia, Amazon music italia, nella sezione musica di Youtube, Apple music Italia e nella top100 della chart global di Spotify. Inoltre Tutta vita, il secondo album del cantautore con oltre 400 milioni di stream audio e video, è l'album più ascoltato su Spotify e Amazon music questa settimana.