Museo Diocesano di Milano, riflessioni attorno alla Deposizione di Cristo dalla Croce di Jacopo Tintoretto

Milano, 27 febbraio 2025 – Dal 4 marzo al 25 maggio 2025, in occasione della Quaresima e della Pasqua, il Museo Diocesano di Milano propone come spunto di riflessione l'esposizione della Deposizione di Cristo dalla croce di Jacopo Tintoretto (Venezia, 1519 -1594), uno dei capolavori del protagonista assoluto della pittura veneziana della seconda metà del Cinquecento, in prestito dalle Gallerie dell'Accademia di Venezia.

Quattro artisti contemporanei sfidati da un capolavoro, a cura di Giulio Manieri Elia e Nadia Righi, comprende una sezione, su progetto di Casa Testori e curata da Giuseppe Frangi, in cui quattro artisti contemporanei - Jacopo Benassi, Luca Bertolo, Alberto Gianfreda, Maria Elisabetta Novello - sono chiamati a mettersi in gioco davanti alla tela, creando con essa un rapporto personale e realizzando un'opera che si confronti con il valore profondo del capolavoro veneto, facendo ricorso a diversi linguaggi, dall'installazione alla pittura.

Come suggerito dal titolo della mostra, ‘Attorno a Tintoretto’ sono esposte le opere di Bertolo, Gianfreda e Novello, realizzate per l'occasione a partire dalle suggestioni che il dipinto ha innescato negli artisti, a cui si è aggiunta un'opera di Benassi del 2022 per scelta del curatore

Questi lavori restituiscono prospettive di lettura proprie, testimoniando con un linguaggio contemporaneo il modo in cui un capolavoro del passato può sollecitare e incrociare esperienze presenti, storie intime e personali, e mostrando quante possibilità di approcci offra incontrando le sensibilità di ciascuno, visitatori compresi, anch'essi idealmente invitati a interpretare l'opera di Tintoretto.