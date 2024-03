Giorgio Scerbanenco e i suoi personaggi rivivono nelle opere di Manuele Fior: mostra al Volvo Studio

Milano, 15 marzo 2024 – La Milano livida e l’umanità cinicamente (e, spesso, stupidamente) malvagia tratteggiate da Giorgio Scerbanenco rivivono nelle opere di Manuele Fior.

Scelte dall’editrice “La nave di Teseo” per illustrare le nuove edizioni di romanzi e raccolte di racconti di uno degli scrittori noir più grandi di tutti i tempi, un loro “florilegio” verrà esposto da martedì 19 marzo al Volvo Studio di Milano.

La mostra

Nello spazio di viale della Liberazione, all’angolo con via Melchiorre Gioia, troveranno posto 21 tavole con le opere originali create dall’artista romagnolo, classe 1975, titolare di collaborazioni prestigiose, a partire da quelle con il New Yorker e Le Monde. “Come si vede in ogni suo disegno di questa mostra, Manuele Fior ha quel tratto preciso, mai chiuso, lontanante e pieno di amore” racconta Elisabetta Sgarbi, curatrice della mostra e fondatrice della casa editrice che ha rilanciato la produzione di Scerbanenco.

“Scerbanenco secondo Fior” è stata presentata per la prima volta con grande successo lo scorso settembre ad Ascoli Piceno nell’ambito del festival del fumetto Linus, ideato e diretto dalla stessa Sgarbi.

Ha contribuito alla realizzazione della mostra Cecilia Scerbanenco, figlia di Giorgio Scerbanenco e fondatrice e responsabile degli Archivi Scerbanenco, che con il pubblico condivide la visione e l'eredità del celebre scrittore. All’inaugurazione saranno presenti Manuele Fior, Cecilia Scerbanenco, Chiara Angeli e Elisabetta Sgarbi.