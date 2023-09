Tre giorni dedicati al fumetto nel nome di Linus

Milano – “Linus è parte della storia di Milano, dove è nato”. Elisabetta Sgarbi, direttrice e ideatrice di ‘Linus - Festival del fumetto’, spiega così la scelta di presentare nel Chiostro Nina Vinchi (Piccolo Teatro) del capoluogo lombardo la seconda edizione della tre giorni ispirata alla storica rivista mensile, che da venerdì 22 a domenica 24 settembre avrà luogo ad Ascoli Piceno.

L’obiettivo, dichiara la curatrice, è quello di offrire al pubblico un evento in cui “il fumetto, nel suo incontro con le altre discipline, sarà la lente attraverso cui leggere eventi storici e personaggi letterari”. Grande rilevanza viene rivolta al racconto per immagini del colpo di Stato in Cile del generale Augusto Pinochet del 1973 e dei romanzi dello scrittore di origine ucraina Giorgio Scerbanenco, al centro delle due mostre tematiche organizzate il 22 settembre, alle 17, a Palazzo dei Capitani: ‘A cinquanta anni dal Golpe in Cile, nelle tavole di Alfredo Chiappori’ e ‘Scerbanenco secondo Fior’. Non solo. Le esposizioni nello storico edificio medievale non sono che una parte del ricco programma del Festival, denso di concerti, esperienze al cinema, e dibattiti partecipati.

Si comincia venerdì 22, alle 10, con la proiezione al Cinema Odeon 6 di Pimpa e Olivia Paperina (regia di Altan), in collaborazione con Rai Kids. E si riprende fino a sera, a Teatro Ventidio Basso, dove alle 21 è fissata la chiacchierata tra il due volte vincitore del Premio Strega, Sandro Veronesi, e il fumettista Sio. Sabato 23 per celebrare in modo originale i 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni saranno proiettate al Cinema Odeon 6 le prime due comiche puntate de I promessi sposi del Trio, precedute dall’introduzione della professoressa di Semiotica dell’Università di Bologna Anna Maria Lorusso. Nel pomeriggio il pubblico in sala potrà vedere il film Milano Calibro 9 (scritto e diretto da Fernando Di Leo). Poi un confronto tra il disegnatore Paolo Bacilieri, l’illustratore Manuele Fior, l’attrice Barbara Bouchet e il giornalista Luca Valtorta. Da ultimo, subito dopo cena, concludono la giornata il dialogo tra l’autore satirico Altan e Veronesi, e il concerto della cantante toscana Irene Grandi.

La terza giornata, domenica 24, concentra le proprie iniziative dopo l’ora di pranzo. Alle 14 la trasmissione dello sceneggiato televisivo del Trio comico Lopez-Marchesini-Solenghi. A chiudere il Festival, ultimo dibattito a Teatro Ventidio Basso tra il fumettista Zerocalcare, il direttore editoriale di Bao Publishing Michele Foschini e Sandro Veronesi, seguito dall’esibizione dal vivo del pianista Raffaele Gualazzi. "Per noi, è una grande opportunità per valorizzare il territorio", afferma con orgoglio il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti. Al suo fianco l'assessora comunale alla Pubblica Istruzione Donatella Ferretti, che si concentra sul ruolo del fumetto, «strumento che consente di gettare uno sguardo — se non sempre divertito, vista la serietà dei temi, di certo sempre divertente — sulla realtà