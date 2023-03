Oltrepassate il Red Bridge e troverete il Giappone, a Milano una mostra immersiva

Tenoha - Anime e Fantasmi 2022

Milano, 1 marzo 2023 – S uona come un ammonimento, ma in realtà è un invito a lasciarsi trasportare nelle magiche atmosfere del Giappone. " Non attraversate il ponte rosso”, ma in realtà se quando vi troverete all’apice esprimerete un desiderio annodando un nastro, bene, quel vostro sogno si realizzerà.

Tenoha - Anime e Fantasmi 2022

"Fantasmi e Spiriti del Giappone – Don’t Cross the Red Bridge” al Tenhoa di Milano è un viaggio in bilico tra sogno e realtà, un percorso attraverso le leggende e le tradizioni trascritte da Lafcadio Hearn e raccontate visivamente da Benjamin Lacombe. Suoni, colori, immagini, magistralmente orchestrati da una sapiente regia, fanno vivere ai visitatori, molti dei quali ragazzini affascinati da un universo grafico che sanno riconoscere attraverso cartoni animati e fumetti di cui sono fedelissimi consumatori, un’esperienza unica: percorrendo una sorta di labirinto dalle atmosfere dark, prendono vita gli spiriti e le creature del Giappone che si animano al di là del ponte rosso che unisce il mondo mortale a quello ultraterreno.

Parole e immagini si susseguono per raccontare storie di principesse, bambini, animali che narrano storie vissute in luoghi dove la natura diventa protagonista quanto e più degli umani. Un invito a vivere nell’armonia, nel rispetto del mondo in cui viviamo e di coloro che incontriamo lungo il nostro cammino.

Due preziosi volumi firmati dagli artisti sono l’utile compendio finale per mantenere viva la memoria dei personaggi incontrati, dagli yokai, creature sovrannaturali che possono assumere le sembianze e i caratteri più diversi, alla donna senza faccia, passando per le kitsune e i kodama. Espressione dell’animismo giapponese, in Occidente vengono identificati come “mostri” o “fantasmi”, ma sfuggono in realtà a qualsiasi definizione. Per conoscerli e incontrarli di persona, basterà visitare la mostra, che si svilupperà in uno spazio di 1100mq con oltre 10 stanze a tema, dove la tradizione incontra l’innovazione tecnologica ricca di animazioni, audio, scenografie, 3d e video.

Tenoha - Anime e Fantasmi 2022

Con questo nuovo progetto Tenoha Milano punta all ’intrattenimento immersivo con la sua divisione Tenoha Exhibition, accogliendo il pubblico in un’area di Milano sempre più attenta all’intrattenimento culturale e legato al mondo degli eventi. L’obiettivo è quello di far conoscere attraverso iniziative e progetti tematizzati la cultura giapponese con le sue molteplici sfaccettature, da sempre affascinanti e misteriose grazie ad un passato millenario di storia e tradizioni e ad un presente ricco di tecnologia e innovazione.