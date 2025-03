Milano si tinge di rosso: in piazza Castello il maxi raduno dei Ferraristi con Lewis Hamilton e Charles Leclerc

Milano, 6 marzo 2025 – Ferraristi rossovestiti e baciati dal sole in largo Cairoli e dintorni. Il maxiraduno degli “amanti della rossa” ha invaso già dalle prime ore del mattino di oggi gli spazi a ridosso del Castello Sforzesco per festeggiare il conto alla rovescia che ci separa dalla partenza del Campionato 2025 di Formula 1, che prenderà il via il 16 marzo in Australia. Migliaia di fan si sono ritrovati in massa in attesa di poter applaudire nel pomeriggio Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

L'arrivo dei due campioni è atteso per le 4 del pomeriggio

L’evento, organizzato assieme a Unicredit, potrà essere seguito anche attraverso dei maxischermi che sono stati allestiti nelle vie a ridosso di piazza Castello, via Beltrami e piazzale Cadorna: c’è infatti un limite massimo di capienza disposto per ragioni di sicurezza, che una volta raggiunto non permetterà di superare i varchi di accesso.

Il circuito è stato allestito fra piazza Castello e piazza Cadorna

Il programma

Alle 16 dunque il piazzale antistante lo Sforzesco, in attesa dell’arrivo di Leclerc e Hamilton, diventerà un enorme dj set con musica dal vivo e l’esposizione di due storiche monoposto Ferrari. Alle 17 in punto sul palco saliranno Benedetto Vigna, amministratore delegato della Scuderia, e Andrea Orcel al vertice di Unicredit. Ma il momento più atteso dell’evento sarà l’ingresso dei due grandi piloti, che guideranno due Ferrari su un circuito allestito tra piazza Castello e piazzale Cadorna. Dopo l’esibizione, Hamilton e Leclerc saliranno sul palco con il team principal Frederic Vasseur per salutare i tifosi prima della partenza per l’Australia.

A Milano sono arrivati ferraristi dal resto d'Italia e d'Europa

“L’evento di Milano è un’occasione assolutamente da non perdere per vedere da vicino i piloti e il Team Principal – spiegano gli organizzatori – nonché il modo perfetto per far arrivare alla squadra tutto il proprio affetto e mandarle un caloroso in bocca al lupo prima che la stagione entri nel vivo”. Chi non potrà essere presente alla grande festa potrà sintonizzarsi su Sky, e in streaming su Now, poco prima delle 17.