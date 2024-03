Mi Ami Festival 2024, presenti anche i CCCP: saranno loro ad aprire la diciottesima edizione

Milano, 13 marzo 2024 – “Un’emozione indefinibile”, “una questione di qualità”, “una situazione eccellente”: gli organizzatori del Mi Ami Festival non trovano le parole appropriate per manifestare la felicità di aver consegnato il live d’apertura della festa ai CCCP – Fedeli alla linea.

Sarà la band emiliana ad aprire il Festival in una data aggiuntiva al programma già stabilito dal 24 al 26 maggio al Circolo Magnolia di Milano: a queste date si aggiunge il 23 maggio, serata in cui Giovanni Lindo Ferretti, Annarella Giudici, Massimo Zamboni e Danilo Fatur si esibiranno sul palco per un concerto – evento.

I CCCP in concerto al Mi Ami Festival

Si tratta dell’unico appuntamento della band emiliana in Lombardia, in occasione della tournée italiana “In FEDELTÀ la LINEA c’è” che riporta sul palco i quattro musicisti, a 40 anni dal primo EP “Ortodossia” e dopo l’ottimo successo dei tre concerti a Berlino di febbraio.

Il Festival nato nel 2006 compie 18 anni ed essendo l’edizione della “maggiore età” gli organizzatori hanno voluto regalare ai fan un'esperienza unica, senza inserirla nella line up precedentemente annunciata ma decidendo una data apposita ad inaugurare le danze dei giorni successivi.

Con un post sui propri profili social, hanno dato l’annuncio utilizzando un video di Sandro Pertini realizzato con l’intelligenza artificiale: ma perché la scelta dei CCCP? Il Mi Ami ha voluto celebrare un nome, il proprio, preso dalla canzone dei CCCP “Mi Ami?” e una band che ha identificato un’annata, gli anni ‘80, un luogo geografico, l’Emilia, un’identità, quella punk-rock, in grado di essere riconoscibile anche a distanza di tempo a discapito della fine del progetto.

I CCCP e la line up del Mi Ami Festival

Nell’anno in cui i CCCP sono stati rispolverati, grazie alla mostra che il comune di Reggio Emilia gli ha voluto tributare nella cornice dei Chiostri di San Pietro, i quattro componenti della band hanno annunciato la tournée che li porterà su tutti i palchi italiani davanti a fan di ogni età, dai veterani che li ascoltarono dagli inizi della loro carriera ai giovani che hanno contribuito al loro attuale rilancio.

Il concerto d’apertura dei CCCP sarà solo l’inizio di quattro giorni sorprendenti, che avrà tra gli altri protagonisti anche Phoenix, Colapesce Dimartino, Tropico, Daniela Pes, Tre Allegri Ragazzi Morti, Bar Italia, Marco Castello, Cumgirl8, Willie Peyote, Ex Otago, Lucio Corsi, Rosa Chemical, Tony Boy, Ditonellapiaga, Chiello e molti altri nomi: i biglietti, compresi quelli per la data d’apertura del 23 maggio, sono già disponibili sul sito ufficiale del festival.