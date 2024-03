Varese Summer Festival: si parte con la band di Russell Crowe. Tutti i concerti e gli spettacoli

Varese, 5 marzo 2024 – La prima edizione nell’estate 2023 aveva registrato fin da subito grandi numeri, con un totale di oltre 10mila presenze. Per il 2024 il Varese Summer Festival punta ancora più in alto, con un cartellone prestigioso e più posti a sedere a disposizione del pubblico. La location è confermatissima, con i Giardini Estensi che ospiteranno undici serate open air dal 14 al 27 luglio.

A cambiare è il posizionamento del palco: lo sfondo non sarà più quello di Palazzo Estense. Gli artisti si esibiranno infatti dall’altro lato del parco, davanti alla grande fontana. Saranno in totale 1.700 circa i posti a sedere, con l’integrazione di due tribune laterali da 500 posti e una visibilità migliorata.

Si parte il 14 luglio con Russell Crowe & The Gentleman and the Barbes. L’attore premio Oscar salirà sul palco varesino con la sua band per un concerto che lui stesso definisce un evento, un happening. Il 15 luglio sarà protagonista Fiorella Mannoia, con il suo nuovo tour che per la prima volta la vedrà affiancata da un’orchestra sinfonica. Il 16 luglio spazio alle risate con il nuovo spettacolo di Andrea Pucci "C’è sempre qualcosa che non va", mentre la sera seguente il Varese Summer Festival ospiterà "La Fisica che ci piace" di Vincenzo Schettini.

Il 19 luglio tappa a Varese del tour "Highlights" del gruppo Le Vibrazioni, mentre il 23 luglio il maestro Diego Basso insieme all’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e Le Voci di Art Voice Academy porta sul palcoscenico le iconiche composizioni dei Queen. Il 24 luglio spazio allo scrittore e giornalista Roberto Saviano che torna nei teatri con un recital che accompagna lo spettatore attraverso un viaggio nella vita intima del potere criminale. Il 26 luglio toccherà al "Crooning - the italian tour" di Mario Biondi. Si chiude il 27 luglio con lo spettacolo comico "Anche meno" di Max Angioni.