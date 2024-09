Il matrimonio di Veronica Ferraro: tutto pronto per le nozze dell’influencer migliore amica di Chiara Ferragni

Milano, 11 settembre 2024 – Manca ormai pochissimo alle nozze di Veronica Ferraro, influencer milanese da 1,4 milioni di follower su Instagram e migliore amica di Chiara Ferragni. Il matrimonio dovrebbe celebrarsi questo fine settimana, da quanto trapela dai post sui social della stessa sposina e del futuro marito, Davide Simonetta, in arte d.whale, famosissimo musicista, produttore, autore tra i più quotati degli ultimi anni.

Per Ferraro, classe 1987, si tratta di un bis. E sì, perché in passato è stata sposata con Giorgio Merlino, personal trainer e influencer anche lui, ormai residente negli Stati Uniti. Simonetta, 41 anni compiuto a maggio, è dietro ai brani più famosi degli ultimi anni e ha scritto testi un po’ per tutti: Tiziano Ferro, Dolcenera, Marco Carta, Zero Assoluto, Dear Jack, Paola Turci, Nek, Chiara Galiazzo, Emma Marrone, Annalisa (con cui è stato fidanzato), Francesco Renga, Deborah Iurato e Alessio Bernabei.

Come detto, Veronica Ferraro – seppure meno famosa della sua storica amica – è da tempo nel giro. Anzi, si può dire che i primi passi nel mondo dei fashionblog, Ferraro e Ferragni, li abbiano fatti insieme. E insieme saranno nel giorno più bello. Anche se ancora non si sa né esattamente quando né dove si terrà la cerimonia, pare certo che Chiara Ferragni sarà uno dei due testimoni della sposa. A luglio Ferraro è volata a Maiorca con amiche e amici, tra cui Chiara e Valentina Ferragni, per l’addio al nubilato. Ora è arrivato il grande giorno. Dalle stories degli sposini ma anche degli amici si intuisce che l’evento sarà tra sabato e domenica. Ma location e abito da sposa sono ancora top secret.