Alessandro Manzoni, venerdì 26 maggio lettura dei ‘Promessi Sposi’ in piazza San Fedele

Milano, 24 maggio 2023 – Prosegue il ‘Maggio Manzoniano’. Dopo il successo registrato lo scorso 22 maggio, con la lettura in Duomo seguita dall’esecuzione del Requiem di Giuseppe Verdi, composto dal maestro per il primo anniversario della scomparsa di Manzoni, seguita da oltre 2.000 persone, l’iniziativa entra nella sua ultima settimana.

Venerdì 26 maggio alle 18.45, grazie alla collaborazione del Comune di Milano e della Fondazione Culturale San Fedele, la lettura dei Promessi Sposi si terrà in esterno, in un luogo simbolo per la memoria manzoniana e milanese: piazza San Fedele, in prossimità della chiesa così cara a Manzoni, la cui statua si erge di fronte alla facciata. In caso di pioggia l’evento si svolgerà all’interno della Chiesa di San Fedele.

“Sotto lo sguardo di Manzoni – ha detto il direttore artistico, Massimiliano Finazzer Flory – con la sua statua di bronzo eretta nel 1883 al centro della piazza e della scena I Promessi Sposi saranno protagonisti di un evento memorabile per la storia di Milano ma anche dell’Italia. Dalla peste del Seicento al covid sempre da qui infatti fede, speranza e carità hanno sconfitto paura e ingiustizia offrendoci la cultura per salvarci. La stessa piazza in cui cadde fatalmente nel 1873 Alessandro Manzoni oggi vede rialzarsi più forte che mai il suo monito per i più deboli, la sua visione di libertà contro i pregiudizi, contro gli stereotipi, con una visione ristretta della realtà”.

L’introduzione alle letture è affidata a Mons. Marco Ballarini, Dottore della Veneranda Biblioteca Ambrosiana. I capitoli XXXI e XXXII verranno letti da Federica Fracassi e da Massimiliano Finazzer Flory. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Interverranno: l’Assessore alla Cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi e padre Iuri Sandrin SJ della comunità dei padri gesuiti di San Fedele, Il progetto del “Maggio Manzoniano”, su iniziativa dell’Arciprete del Duomo Mons. Gianantonio Borgonovo, della Veneranda Fabbrica e del Capitolo Metropolitano, è affidato alla direzione artistica dell’attore e regista Massimiliano Finazzer Flory.