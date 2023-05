Maggio Manzoniano in Duomo a Milano: date, programma e biglietti

Milano, 4 maggio 2023 – Milano rende omaggio ad Alessandro Manzoni. In occasione della

ricorrenza dei centocinquant’anni dalla scomparsa del grande poeta e scrittore meneghino (22 maggio 1873-2023), a maggio prende il via un ricco programma culturale e artistico nella suggestiva cornice del luogo simbolo della città nel mondo: il Duomo.

Quella del “Maggio Manzoniano” è una straordinaria iniziativa che, dal 9 al 31 maggio 2023, dal lunedì al venerdì, dalle 18.45 alle 20 circa, porterà sotto le volte del Duomo di Milano laa lettura di trentotto capitoli in diciassette serate dell’opera più conosciuta di Manzoni: ‘I Promessi sposi’.

E quale luogo più simbolico per ospitare questo percorso narrativo se non la Cattedrale? Quell’“ottava meraviglia” davanti alla quale Renzo, appena giunto nella capitale meneghina in una sera d’autunno del 1628, si ferma a contemplare, anche se solo da lontano, la maestosità e bellezza “di quella gran macchina sola sul piano, come se, non di mezzo a una città ma sorgesse in un deserto”.

C’è solo l’eccezione di un appuntamento in esterno, in Piazza San Fedele, il 26 maggio, in prossimità della chiesa così cara a Manzoni, la cui statua si erge di fronte alla facciata, reso possibile grazie alla collaborazione del Comune di Milano e della Fondazione Culturale San Fedele.

Il progetto, su iniziativa dell’Arciprete del Duomo Mons. Gianantonio Borgonovo, della Veneranda Fabbrica e del Capitolo Metropolitano, è affidato alla direzione artistica dell’attore e regista Massimiliano Finazzer Flory.

Un’iniziativa che ha ricevuto il sostegno di Intesa Sanpaolo in qualità di main sponsor, di Greenthesis Group quale sponsor e la media partnership de Il Sole24 Ore.

Massimiliano Finazzer Flory

Il Maggio Manzoniano coinvolgerà nella lettura attori e talenti emergenti dai principali teatri italiani e milanesi, tra cui Maddalena Crippa, Gianni Quillico, Anna Nogara, Pamela Villoresi, Gioele Dix e Alessio Boni.

Ogni evento, inoltre, sarà preceduto da una pertinente introduzione alla lettura, con la partecipazione di studiosi ed esponenti di rilievo del mondo accademico. Tra questi, la serata inaugurale del 9 maggio sarà aperta dall’intervento di Angelo Stella, Presidente del Centro Nazionale Studi Manzoniani, mentre il 26 e il 31 maggio si avvicenderanno rispettivamente Mons.

Marco Ballarini, Dottore della Veneranda Biblioteca Ambrosiana e Mons. Gianantonio Borgonovo, Arciprete del Duomo di Milano.

Nel giorno esatto in cui ricorre la scomparsa di Alessandro Manzoni, il 22 maggio, tra le navate del Duomo, la lettura dei Promessi Sposi sarà seguita da una speciale esecuzione del Requiem di Giuseppe Verdi con l’Orchestra Sinfonica di Milano diretta dal Maestro Riccardo Frezza. Questo assoluto capolavoro della musica sacra fu composto da Verdi nel 1874 per rendere omaggio all’insigne poeta e scrittore nel primo anniversario della sua scomparsa. Il concerto è organizzato e promosso dal Comitato milanese dell’Istituto Nazionale per la storia del Risorgimento in Italia con la partecipazione della Veneranda Fabbrica del Duomo, dell’Orchestra Sinfonica di Milano e realizzato grazie al sostegno dello sponsor la Fondazione Per Milano.

L’evento, inoltre, sarà trasmesso su Classica HD (Sky, Canale 136) il 29 maggio.

“Lo scorso mese di giugno, insieme ad alcuni amici delle più importanti istituzioni culturali milanesi , bbiamo sentito indifferibile e urgente la necessità di farci promotori del ricordo di Alessandro Manzoni, nel 150° anniversario della sua scomparsa. Ne è nato un gruppo di lavoro che, unitamente ai colleghi di Casa Manzoni, dell’Ambrosiana, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, dell’Università degli Studi di Milano e della Fondazione Culturale San Fedele, è stato determinante per una pertinente rilettura dell’opera manzoniana in città”, ha detto Mons. Gianantonio Borgonovo, Arciprete del Duomo di Milano. E ha proseguito: “Grazie alla collaborazione con Massimiliano Finazzer Flory, il Duomo è il cuore di questo anniversario.

Così come per Dante, nel 2021, la Cattedrale accoglie idealmente la parola di Manzoni per offrire a tutti una lettura dei ‘Promessi sposi’ godibile e attuale, per la quale desidero ringraziare Pierantonio Frare, la cui collaborazione è stata fondamentale. Il 22 avremo il momento culminante del Maggio Manzoniano in Duomo: alla lettura si affiancherà la musica con l’esecuzione del Requiem verdiano eseguito dall’Orchestra Sinfonica di Milano. È stato un dono imprevisto, ma graditissimo, sbocciato dalla sinergica collaborazione degli enti qui sopra già citati. In questa cornice, l’ethos di Milano vive della riscoperta del testo manzoniano e dell’intera opera come testimonianza di un credente che ha passato diverse fasi di cercatore di Dio”.

“Questo matrimonio s’ha da fare. Quale? Quello tra cultura e società, tra economia e arte. Matrimonio necessario ancorché non sufficiente per dichiarare il nostro amore per la parola, scritta e orale in un’epoca in cui le immagini sembrano sovrastare, se non prevaricare, sulla nostra immaginazione. Dunque, benvenuto Alessandro Manzoni, perfetto sconosciuto certamente molto noto, certamente poco riletto”, ha commentato Massimiliano Finazzer Flory. E ha aggiunto: “Da qui, parte un progetto inevitabilmente polifonico per dare voce non solo ai personaggi dei Promessi Sposi ma a noi stessi interpreti contemporanei di una storia infinita che ha al centro inevitabilmente in Duomo l’ascolto spirituale più autentico. Il Maggio Manzoniano, dunque, vuole mettere in scena le istanze di giustizia ma anche di felicità ‘per governarsi meglio in avvenire’ che la letteratura e in particolare Alessandro Manzoni, con i suoi Promessi Sposi, donano senza requie a chiunque voglia partecipare ancora alla civiltà del libro”. “Infine – ha concluso il direttore artistico del progetto – in questa prospettiva un’indicazione sul perché la lettura teatrale ci può ancora ancora salvare. Essa vive di sfumature e non rinuncia alle differenze, per un artista le sfumature sono il suo dovere. Come dire non semplificare. Ama la complessità. Anche da questo punto di vista, il nostro Maggio Manzoniano è un progetto pubblico”.

Gli eventi in Duomo, compreso il concerto, sono a ingresso libero fino a esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria in prossimità degli eventi sul sito ufficiale.

Per la lettura in Piazza San Fedele, realizzata grazie all’ospitalità del Comune di Milano e con la collaborazione della Fondazione Culturale San Fedele, l’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

La lettura dei Promessi sposi in Duomo e il Requiem saranno inoltre trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube “Duomo Milano Tv”