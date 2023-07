Maneskin, concerto a San Siro: scaletta, orari, come arrivare e dove parcheggiare

Milano, 24 luglio 2023 – Ci siamo, i Måneskin saranno in concerto a San Siro oggi, lunedì 24 luglio, e domani, martedì 25 luglio. Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio sono pronti a far impazzire i propri fan con due serate rock. La band vincitrice di Sanremo 2021 e della 65ª edizione dell'Eurovision Song Contest, ha registrato il tutto esaurito. Ma ecco tutte le informazioni utili per raggiungere lo stadio e qualche ipotesi sulla scaletta del live.

Il 24 e 25 luglio, il concerto dei Måneskin inizierà verso le 21. Il consiglio è comunque di arrivare con largo anticipo allo stadio in modo da svolgere per tempo tutti i processi di sicurezza e il controllo dei biglietti.

METROPOLITANE – Si può arrivare a San Siro prendendo la metropolitana M5 Lilla (fermata San Siro Stadio) o, in alternativa, con M1, linea rossa (fermata Lotto). Da qui si dovrà proseguire per un percorso a piedi per viale Caprilli fino a che non si arriva allo Stadio.

Dopo il normale orario di chiusura, sulla M1 e sulla M5 viaggiano treni dedicati al rientro del pubblico. M1: treni in servizio solo da Lotto verso Sesto Fs (e non al contrario). Ultima partenza da Lotto all’1 circa. M5: treni in servizio tra San Siro Stadio e Bignami. Ultima partenza dai capolinea all’1 circa. Chiudono invece al solito orario: le linee M2 e M3; le tratte M1 Rho < > Lotto, Sesto < > Bisceglie e Sesto > Rho. Dopo la chiusura delle metropolitane sono in servizio i bus sostitutivi e le altre linee notturne.

AUTOBUS E TRAM – Gli autobus/tram in direzione San Siro delle linee 49 (da piazza Tirana, fermata di via Harar) e 16 (da piazza Fontana, fermata al capolinea di piazzale Axum). In occasione dei concerti, gli orari delle metropolitane vengono prolungati.

AUTO – Per chi arriva in auto da fuori Milano, a San Siro ci sono i parcheggi A, B e H che si possono prenotare on line, mentre la sosta presso i parcheggi Centauro, Ippodromo e Piazzale dello Sport è acquistabile direttamente in loco (i prezzi variano dai 24 ai 30 euro per tutta la serata).

Poco distante da San Siro, è possibile lasciare l’auto nel parcheggio di Lampugnano, che è aperto fino alle 2. In occasione del concerto, è attivo un servizio di navette collega il parcheggio di Lampugnano e lo stadio. Al parcheggio le navette fermano in via Natta, all'altezza dell'uscita pedonale della stazione del metrò. Allo stadio, le navette fermano in via Achille, all'angolo con via Tesio.

Per ragioni di sicurezza, a San Siro, non è consentito introdurre bottiglie di vetro, lattine o borracce di metallo o plastica dura, bevande alcoliche di qualsiasi tipo, bevande non alcoliche in bottiglie di plastica di capacità superiore a 1 litro (le bevande non alcoliche sono limitate a una bottiglia di plastica non superiore a 1 litro senza tappo), animali (salvo i cani guida e da assistenza addestrati), valigie, trolley, passeggini, borse e zaini più grandi di 15 litri, armi (anche finte) e oggetti con bordi affilati o acuminati, materiale infiammabile o esplosivo, fuochi d'artificio, fumogeni, sostanze illecite, bastoni, ombrelli con punta lunga, aste per selfie, macchine fotografiche professionali e semiprofessionali, droni, pattini, monopattini, skateboard, caschi, power bank, puntatori laser, tende, sacchi a pelo, sedie da campeggio, posate di metallo, bombolette spray (inclusi antizanzare, deodoranti, creme solari).

Le due serate di San Siro sono sold out in. E’ comunque ancora possibile fare il cambio di nominativo fino a oggi, per cui chi dovesse trovare qualcuno che volesse cedere i propri ingressi ha ancora una possibilità di partecipare alle serate.

Quali brani canteranno i Måneskin, a San Siro? Nessuna certezza sulla scaletta, ma sicuramente ci saranno i brani di successo più conosciuti e quelli più freschi della band. Ecco un’ipotesi:

Don't Wanna Sleep

Gossip

Zitti E Buoni

Chosen

Own My Mind

Supermodel

Le Parole Lontane

Baby Said

Bla Bla Bla

Beggin'

In Nome Del Padre

For Your Love

Coraline

Gasoline

Timezone

I Wanna Be Your Slave

Torna A Casa

Vent'anni

La Fine

Mark Chapman

Mammamia

Kool Kids

The Loneliest (bis)

I Wanna Be Your Slave (bis)