Milano si conferma la città in cui si legge di più, prima di Pavia e Pisa. E tra i libri più letti anche l’inchiesta sugli influencer

Milano, 8 agosto 2024 – Che leggere sia un passione non è una novità ma in Italia certe città primeggiano rispetto ad altre e la classifica stilata da Amazon.it lo conferma: lo studio, che ha indagato anche generi letterari preferiti e libri più amati dagli italiani, si basa sul numero di vendite pro capite sui canali della grande catena distributiva online sia di eBook che di libri cartacei nelle città italiane con più di 50.000 abitanti, nel periodo tra il 1° luglio 2023 e il 30 giugno 2024.

La classifica vede Milano al primo posto per il dodicesimo anno di fila. Le new entry dello scorso anno, Pavia e Siena, non rinunciano al podio e si mantengono in seconda e terza posizione. Al quarto posto c'è Pisa e resta immutata la rimonta di Padova che anche quest'anno si trova al quinto posto, così come Bologna che si posiziona al sesto. Per la settima città si cambia scenario perché sui trova Cagliari, in Sardegna.

Scambio di posizione per Roma e Firenze: gli abitanti della Capitale scavalcano quelli del capoluogo toscano sorpassandoli all'ottavo posto e lasciando ai toscani il nono. Trieste, new entry, chiude la classifica. E se bolognesi, padovani e cagliaritani prediligono letture in formato digitale, sono milanesi, pavesi e romani a non rinunciare al romanticismo della carta stampata.

I generi letterari preferiti

La narrativa di genere si conferma al primo posto, e soprattutto gli italiani non hanno proprio saputo resistere al richiamo dei grandi personaggi del passato: la narrativa storica, infatti, ha spopolato. E se c'è chi ha fatto la storia, c'è anche chi le storie le scrive. Ancora meglio se fanno paura e stimolano l'intelletto: i romanzi gialli e thriller hanno spopolato seguiti da quelli rosa, assolutamente immancabili per i più sentimentali. Tra i generi letterari più letti, infine, anche testi di formazione e consultazione.

Tra i libri che hanno spopolato quest'anno c’è stato "Il vaso di Pandoro. Ascesa e caduta dei Ferragnez" di Selvaggia Lucarelli, la storia dell'inchiesta che ha cambiato per sempre il mondo degli influencer, intrisa di colpi di scena e passioni che hanno tenuto gli italiani incollati fino all'ultima pagina.

Ma il libro più letto è stato "La portalettere", il romanzo d'esordio di Francesca Giannone che racconta la storia della prima donna a ricoprire il ruolo di postina in un piccolo paese del Sud Italia. Non manca poi un po' di sana suspense: "Un animale selvaggio", il thriller mozzafiato del fenomeno editoriale mondiale Joël Dicker, è uno dei titoli più apprezzati, insieme a "Quando eravamo i padroni del mondo. Roma: l'impero infinito" di Aldo Cazzullo e "Tutto è qui per te" di Fabio Volo.