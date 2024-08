Milano, la libreria Rizzoli in Galleria Vittorio Emanuele II per altri 18 anni

Milano, 3 agosto 2024 – Altri diciotto anni in galleria Vittorio Emanuele II per la libreria Rizzoli. Il Comune di Milano ha deciso di rinnovare il contratto, senza bando, per garantire ancora a lungo la permanenza delle storiche librerie nel Salotto dei milanesi. Rizzoli è in Galleria dal 1949.

La delibera

La delibera, proposta alla Giunta dall'assessore alle Risorse finanziarie, economiche e patrimoniali, Emmanuel Conte, prevede che alla scadenza dell'attuale concessione, all'inizio del 2025, vengano nuovamente assegnati alla libreria oltre mille metri quadri di spazi affacciati sul braccio principale della Galleria, dedicati ai libri, ai lettori e alla promozione della cultura.

La Galleria Vittorio Emanuele, il salotto di Milano

"Con questa scelta - spiega l'assessore Conte - vogliamo segnare un altro passo importante nella valorizzazione del nostro patrimonio, mantenendo in Galleria Vittorio Emanuele II il giusto mix commerciale che conservi e protegga anche i luoghi della cultura come le librerie. La salvaguardia delle librerie della Galleria non è un atto simbolico ma risponde al bisogno molto diffuso a Milano, capitale dell'editoria e della lettura, di garantire un'offerta culturale che riteniamo indispensabile non soltanto nel centro della città ma anche, capillarmente, in ogni suo quartiere".

L'assegnazione, in virtù del valore storico e culturale della libreria, avverrà senza la procedura di gara normalmente prevista per gli spazi del complesso monumentale e ad un canone sostenibile per le attività librarie, ma non allineato ai valori di mercato recentemente espressi dai locali della Galleria.