Carroponte 2024, una lunga stagione di concerti e spettacoli: ecco il calendario

Sesto San Guiovanni (Milano), 17 aprile 2024 – Parte il countdown per la nuova stagione del Carroponte, che anche quest’anno sarà animato da star internazionali, cantautori italiani, serate tributo e tante feste a tema.

Si parte con uno spin-off per Carro Social Club nei locali dell’ex ristorante Il Maglio, sempre in via Granelli, con Jesse Ahern Music, il cantautore originario di Boston, che arriva in concerto in Italia con il Roots Rock Rebel Tour 2024 per un’unica data il 10 maggio. L’11 e 12 maggio si apre ufficialmente l’arena di Sesto San Giovanni con il Final Tour dei NOFX, la leggendaria band punk, guidata da Fat Mike, che annuncia l’addio dai palchi dopo 40 anni di carriera. Il tour inizia in Italia proprio dal Carroponte. Il 18 maggio arriva Circoloco, uno dei party più famosi di Ibiza, iconico in tutto il mondo. Tema portante: la musica techno. Il 23 maggio grande richiesta ci sarà il concerto d’apertura del MI AMI dei CCCP - Fedeli alla Linea, mentre il 31 maggio sarà la volta di Febbre a 90, il party col meglio della musica di quegli anni, che ha già visto andare in sold out gli early bird ticket a prezzo speciale: restano ancora disponibili i regular a 10 euro.

L’8 giugno andrà in scena l’Official Party by ScuolaZoo per festeggiare la fine delle lezioni e l’inizio delle vacanze senza libri e compiti. L’11 giugno arriva sul palco di Sesto la band prog rock americana Polyphia, dopo lo straordinario sold out all’Alcatraz di Milano nel 2023. In apertura si esibiranno due altri grandi artisti: Igorrr e Plini. The Chisel sono i primi special guest dell’unica data italiana dei Dropkick Murphys il 16 giugno. La band inglese, formata nel 2020 da membri di Chubby & The Gang, Violent Reaction e Arms Race, presenterà al pubblico italiano il nuovo album uscito il 9 febbraio “What A Fucking Nightmare”, 16 potenti tracce che mescolano alla perfezione Oi! e hardcore. Anche quest’anno torna al parco archeologico ex Breda l’evento più colorato dell’estate: l’Holi Dance Festival si terrà il 15 giugno con la prima tappa del tour 2024. Dopo la doppia data del 2023, la piattaforma streaming britannica dedicata a esibizioni live e dj set, Boiler Room, torna nella storica location di Sesto San Giovanni il 22 giugno per il suo world tour.

“Michael – The Show Live” non è solo uno spettacolo, ma un viaggio attraverso il tempo e la musica per rivivere i successi intramontabili come "Thriller", "Billie Jean", "Beat It" e molti altri, mentre la magia di Michael Jackson prenderà vita davanti agli occhi degli spettatori. Wendel Gama, impersonator di Michael Jackson brasiliano con oltre 4 milioni di followers sui social, catturerà l'attenzione con una performance magistrale in scena il 25 giugno. Arriva in Italia con un’unica data il rapper Don Toliver, che sarà protagonista il 9 luglio al Carroponte. L’artista, che ha creato un sound unico che unisce hip-hop, r&b, pop e rock’n’roll, è pronto a infuocare il proprio pubblico con uno straordinario appuntamento. Il 10 luglio All Things Live Italy presenta Milano DreamCity Festival 2024: Trippie Redd, per la prima volta in Italia, è l'headliner e il primo artista annunciato del nuovo festival che si pone al centro della scena hip hop come il più importante del Paese. Il 27 luglio appuntamento imperdibile per gli appassionati di new wave, gothic rock e post-punk con i The Cult, mentre settembre sarà il mese dei cantanti italiani direttamente dal palco di Sanremo. In occasione del suo “Falling or Flying Tour”, l’eclettica artista britannica Jorja Smith è pronta a far sognare il pubblico con le sue atmosfere sonore R&B e soul in uno show unico il 31 agosto. Il 7 settembre sarà la volta di La Sad, in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Autodistruttivo”.

L’8 settembre arriva finalmente in Italia Queen Sensation, il più importante spettacolo sui Queen d'Europa. Un grande show coinvolgente e curato nei minimi dettagli, che ha incantato il pubblico in vari tour mondiali che hanno toccato Cina, Corea, Brasile, Russia e gran parte d'Europa. L’idea alla base dello show è quella di calare i Queen nella contemporaneità, unendo le tecnologie di oggi con uno scrupoloso studio dei suoni, delle movenze e dei costumi di Freddie, Brian, Roger e John. Il 14 settembre arriva a Sesto Ermal Meta con uno spettacolo nuovo che segna il ritorno del cantautore alla dimensione live in un anno per lui molto importante. Il tour è stato infatti anticipato in primavera dall’uscita del nuovo album che sarà il cuore pulsante della scaletta del concerto. Chiusura di stagione – per ora - il 15 settembre con Il Tre, che ha scelto il Carroponte come gran finale per il suo tour estivo dopo la partecipazione al Festival con il brano “Fragili”.