The Kolors oggi concerto, prima volta al Forum di Assago. A Milano anche Geolier. Scaletta canzoni e ospiti di stasera

Milano – A Milano è il giorno dei The Kolors, che si regala un concerto-evento al Forum di Assago, dopo un anno da incorniciare. Il gruppo capitanato da Stash Fiordispino negli ultimi mesi sta inanellando un successo dietro l’altro, da “ItaloDisco” (chi non ha canticchiato il ritornello tormentone “Questa non è Ibiza”?) alla canzone portata a Sanremo, “Un ragazzo, una ragazza”, anche questa una hit (sebbene sia arrivata solo al sedicesimo posto al Festival). Per Stash e compagni una consacrazione, in uno dei templi della musica milanese e italiana: “Ho dormito poco – ha scritto in una storia il frontman –. Stasera farò il concerto più importante della mia vita fino a qui”.

La storia di Stash (@thekolors_stash)

E quello di questa per Stash Fiordispino, Alex Fiordispino e Dario Iaculli sera sarà un live diverso dagli altri. Non solo perché, come detto, arriva in un momento speciale per la band. Ma anche per gli ospiti. Sul palco milanese ci sarà Geolier. Il rapper, partenopeo come Stash, sarà una delle attese guest star della data al Forum. Il gruppo lanciato da “Amici di Maria De Filippi” (i The Kolors vinsero l’edizione del 2015) pochi giorni dopo la fine del Festival su Instagram hanno anche condiviso una loro versione di “I p’ me, tu p’ te”, che ha conquistato i social e anche Emanuele Palumbo (vero nome del rapper). Ma per i fan della band non finisce qui. Questa sera ci saranno anche Umberto Tozzi (sul palco con loro nella serata duetti a Sanremo) e Irama.

La data milanese sarà una grande festa per i fan del gruppo. La scaletta sarà certamente un tuffo nella ormai decennale storia della band. Dal primo grande successo “Everytime” (il brano simbolo del loro percorso nel talent show di Maria De Filippi) passando per altre canzoni molto amate come “Frida (mai, mai, mai)” (la canzone del loro debutto sanremese), “Pensare male” (in coppia con Elodie) passando per canzoni dal sapore estivo come “Cabriolet Panorama”.