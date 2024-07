Kekko dei Modà si prende una pausa dalla musica. L’annuncio sui social: “Devo ascoltarmi”

Milano, 21 luglio 2024 – L’annuncio è arrivato via social. Con un post sul profilo Instagram della band Kekko Silvestre – all’anagrafe Francesco Silvestre – leader e fondatore dei Modà ha illustrato la sua decisione di volersi fermare per qualche tempo.

Nessuna frizione con gli altri componenti del gruppo (ai quali, anzi, rivolge le sue scuse), garantisce il musicista. Le motivazioni dello stop sono strettamente personali.

Il post

"Ciao a tutti romantici, manco da un po’ e vi chiedo scusa – questo il post di Kekko – Credo di avere bisogno ancora del tempo necessario per capire se in futuro potrò riprendere la mia attività discografica e di frontman, ma fino a quel momento non mi sento di poter promettere nulla. Mi scuso con tutti voi, e con i Modà (con cui siamo più uniti che mai). Ad oggi non posso fare altro che accettare questo momento e ascoltarmi…sicuro che mi possiate capire. Vi amo”.

Ad accompagnare la dichiarazione c’è uno scatto da lontano del concerto che la band tenne dieci anni fa a San Siro, debutto dei Modà nella scala del calcio (oggi tempio della musica pop e rock). Poi il riconoscimento al pubblico di appassionati fan – “un sogno che ci avete aiutato a realizzare” – e la manifestazione di affetto e onestà, seppure in un momento tanto difficile. “Con voi sono sempre stato sincero e voglio continuare a esserlo”.

Le reazioni

Numerose le reazioni al post di Kekko (che qualche tempo fa in tv, intervistato a Verissimo, confessò di aver passato un periodo di depressione). Fra i tanti commenti c’è quello di Francesco Facchinetti; cantante, conduttore e talent scout. “Forza KEKKO (scritto in maiuscolo, ndr) siamo tutti con te!”.

Moltissimi gli inviti a prendersi cura di se stesso, manifestazioni di sostegno ed esortazioni alla speranza. “Sia già che ci ritroverai sempre qui”, scrive un follower, interpretando il pensiero della maggioranza dei fan della band milanese. I Modà l’anno scorso erano rientrati sulle scene dopo un primo periodo di stop, partecipando al festival di Sanremo con il brano “Lasciami”. Era attesa per questi mesi l’uscita di un nuovo album.