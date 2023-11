Golosaria da record, oltre 20mila presenze in tre giorni

Record di presenze per la 18esima edizione di Golosaria Milano la manifestazione di Paolo Massobrio e Marco Gatti che si è svolta dal 4 al 6 novembre all'Allianz MiCo- Fieramilanocity. Ventimila presenze nella tre giorni che mette in vetrina il meglio dell'agroalimentare italiano, tra produttori storici e start-up innovative, premiazioni, degustazioni e dibattiti. L'edizione 2023 che aveva come tema "La tradizione è innovazione (ma anche viceversa)" si è conclusa con le premiazioni dei migliori ristoranti d’Italia celebrati sulla guida IlGolosario ristoranti, che hanno affollato l’area dell’Agorà con un nuovo record di presenze superando quelle di tutte le edizioni precedenti: 1000 titolari di ristoranti e cuochi per salutare un’edizione rinnovata, anche nel formato, con oltre 4.000 locali citati. Tre giorni all’insegna del fare e del saper fare e di festeggiamenti sia per il raggiungimento dei 18 anni di Golosaria sia per il 25^ compleanno del best seller IlGolosario, la guida alle mille e più cose buone d’Italia. Tutto esaurito anche domenica mattina per la proclamazione dei Top Hundred, i vini di 100 cantine nuove e di 100 cantine storiche già menzionate nelle 21 edizioni precedenti e l’incontro a sorpresa di 5 Minuti tra Paolo Massobrio e Bruno Vespa per parlare dell'evoluzione del mondo del vino. Sul palcoscenico anche le premiazioni delle migliori Botteghe d’Italia e una premiazione speciale di Petra per le Pizzerie contemporanee. L’ultima giornata, ha assegnato i riconoscimenti di Corone radiose e Faccini radiosi ai Migliori Ristoranti d’Italia. Tra questi, le 5 Corone Rosse assolute una per ogni categoria e la proclamazione della cuoca d’Italia, Viviana Varese.